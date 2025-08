Niespodzianka w Rydze, Wiktor Przyjemski dopiero trzeci w SGP2

Przyjemski po trzech biegach miał na koncie sześć punktów. Świetnie radził sobie przede wszystkim Nazar Parnicki, który w tym czasie uzbierał komplet „oczek”.

Junior Orlen Oil Motoru w dwóch kolejnych startach przyjechał pierwszy i drugi, dzięki temu miał zapewniony udział w finale. W półfinałach odpadli za to inni Polacy: Antoni Mencel i Jan Przanowski. Nie dostał się do nich w ogóle Kevin Małkiewicz.

Podczas decydującej rozgrywki wszyscy stawiali zapewne na kogoś z duety: Przyjemski – Parnicki, a tymczasem wygrał niespodziewanie Adam Bednar. Co ciekawe, ten zawodnik rozpoczął ściganie w Rydze od trzech punktów w trzech pierwszych startach. Mimo to na koniec dopisał do swojego konta w klasyfikacji generalnej 20 „oczek”. Przyjemski oglądał jeszcze plecy Parnickiego, co oznacza, że przewaga reprezentanta Biało-Czerwonych nad żużlowcem z Ukrainy zmalała do czterech punktów.

Wyniki 2. rundy SGP2

1. Adam Bednar (Czechy) 11+3 (1,0,2,3,2,3), 2. Nazar Parnicki (Ukraina) 16 (3,3,3,2,3,2), 3. Wiktor Przyjemski (Polska) 12 (2,3,1,3,2,1), 4. Norick Bloedorn (Niemcy) 9+3 (0,1,3,3,2,w), 5. Mathias Pollestad (Norwegia) 10+2 (3,3,1,0,3), 6. Antoni Mencel (Polska) 7+2 (3,1,3,0,w), 7. Jan Przanowski (Polska) 9+1 (2,3,2,1,1), 8. Mikkel Andersen (Dania) 9+1 (2,2,2,1,2), 9. William Drejer (Dania) 9+0 (0,1,3,2,3), 10. Dan Thompson (Wielka Brytania) 8+0 (1,1,2,3,1), 11. Kevin Małkiewicz (Polska) 7 (1,2,1,0,3), 12. Casper Henriksson (Szwecja) 7 (3,2,w,1,1), 13. Nikita Kaulins (Łotwa) 6 (2,2,0,2,0), 14. Mitchell McDiarmid (Australia) 4 (1,0,1,1,1), 15. Anże Grmek (Słowenia) 2 (0,0,w,2,0), 16. Jake Mulford (Wielka Brytania) 0 (0,0,0,0,0), 17. Damir Filimonow (Łotwa) 0 (0), 18. Artiom Juhno (Łotwa) ns.

Klasyfikacja generalna SPG2

1. Wiktor Przyjemski – 36 punktów, 2. Nazar Parnicki – 32 punkty, 3. William Drejer – 26 punktów, 4. Adam Bednar – 24 punkty, 5. Mathias Pollestad – 24 punkty, 6. Kevin Malkiewicz – 22 punkty, 7. Mikkel Andersen – 20 punktów, 8. Norick Blodorn – 19 punktów, 9. Jan Przanowski – 19 punktów, 10. Antoni Mencel – 18 punktów.