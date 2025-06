Orlen Oil Motor kontra Bayersystem GKM. "Koziołki" zdecydowanym faworytem

W ostatnich tygodniach sporo kiepskich wieści spadło na kibiców z Lublina. Najpierw na temat Dominika Kubery, który ma się przenieść do Zielonej Góry. Kolejnym z ważnych zawodników, który według plotek opuści „Koziołki” jest Jack Holder. Australijczyk przyjął ponoć ofertę z Gorzowa. Te transfery nie są jeszcze potwierdzone. Inaczej wygląda jednak sytuacja Wiktora Przyjemskiego.

Najlepszy junior na świecie na pewno wraca do Bydgoszczy. W środę potwierdził to prezes Abramczyk Polonii Jerzy Kanclerz. – Po dwóch latach wraca Wiktor Przyjemski, podpisał ze mną prekontrakt na sezon 2026. Obojętnie, w której lidze będziemy, to Wiktor i Szymon Woźniak będą z nami – ogłosił prezes Kanclerz.

Sezon trwa jednak w najlepsze i póki co lublinianie mają zespół, któremu niemal nikt nie jest w stanie zagrozić. W piątek na torze przy Al. Zygmuntowskich o jak najlepszy wynik powalczy Bayersystem GKM Grudziądz. Najbliższy rywal Motoru miał rewelacyjny początek sezonu, ale obecnie plasuje się na piątym miejscu w stawce. W dziewięciu meczach uzbierał dziewięć punktów. Ostatnio drużyna Roberta Kościechy przegrała u siebie z Toruniem 44:46.

Gwiazdą drużyny jest Michel Jepsen Jensen, który jest obecnie czwartym najlepiej punktującym żużlowcem PGE Ekstraligi i legitymuje się średnią 2,327 punktu na bieg. I to właśnie pojedynki Duńczyka z Bartoszem Zmarzlikiem czy wspomnianym Kuberą mogą powodować w piątek największe emocje.

Początek meczu na Best Auto Arenie zaplanowano na godzinę 18. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Zapraszamy do śledzenia relacji z meczu na naszej stronie internetowej dziennikwschodni.pl.

AWIZOWANE SKŁADY

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera, 10. Fredrik Lindgren, 11. Jack Holder, 12. Mateusz Cierniak, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Wiktor Przyjemski 15. Bartosz Bańbor.

Bayersystem GKM: 1. Max Fricke, 2. Jaimon Lidsey, 3. Wadim Tarasienko, 4. Jakub Miśkowiak, 5. Michael Jepsen Jensen, 6. Kevin Małkiewicz 7. Jan Przanowski.