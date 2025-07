Orlen Oil Motor kontra Betard Sparta Wrocław. Czas na pojedynek gigantów

W niedzielny wieczór na lubelskim torze kibice zobaczą niemal wszystkich najlepszych żużlowców PGE Ekstraligi. „Koziołki” do wygranej postara się poprowadzić Bartosz Zmarzlik, który jest obecnie najlepszym jeźdźcem w lidze. Lider Orlen Oil Motoru Lublin w 11 meczach zdobył już dla „Koziołków” 132 punkty co daje mu kosmiczną średnią 2,640 punktu na mecz. Z kolei najlepiej punktującym żużlowcem Betard Sparty jest obecnie Brady Kurtz, który zdobył 113 punktów ze średnią 2,260 punktu na jedno spotkanie. Tuż za Australijczykiem jest Artiom Łaguta (119 punktów i średnia 2,245). To właśnie pojedynki pomiędzy Zmarzlikiem, a Łagutą powinny w niedzielny wieczór należeć do najbardziej zaciekłych.

Lublinianie, jak już zdążyli się zapewne przyzwyczaić, będą faworytem nadchodzącej rywalizacji i ciekawe jak zaprezentują się w starciu z rywalem o zdecydowanie większym potencjale niż jego ostatni rywale. Ciekawe też jak w niedzielnym spotkaniu zaprezentuje się Wiktor Przyjemski. Jeden z najzdolniejszych polskich żużlowców ostatnio był na „świeczniku” ze względu na spowodowanie upadku Kacpra Manii w finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych, które w minioną sobotę odbyły się na lubelskim torze. Przyjemski broniąc się przed atakami rywala zajechał przeciwnikowi drogę, zepchnął go na bandę, a potem spowodował jego upadek. Decyzja sędziów była tylko jedna – czerwona kartka dla Przyjemskiego, a Mani na szczęście nic poważnego się nie stało.

Kiedy zawody dobiegły końca młody żużlowiec przeprosił za to co wydarzyło się na torze. – Doszło do sytuacji, której żałuję – mój zbyt agresywny manewr zakończył się upadkiem Kacpra Manii. To nie było celowe – emocje, adrenalina i chęć walki wzięły górę. Po biegu przeprosiłem Kacpra, przybiliśmy piątkę i wszystko sobie wyjaśniliśmy – przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Przyjemski. Należy być niemal pewnym, że w nadchodzącym wielkimi krokami hicie 12. kolejki PGE Ekstraligi junior Orlen Oil Motoru zrobi wszystko, by o jego występie wypowiadano się tylko i wyłącznie w sposób pozytywny.

W pierwszym meczu pomiędzy Betard Spartą, a Orlen Oil Motorem, który odbył się we Wrocławiu górą byli mistrzowie Polski wygrywając 47:43. Jak będzie w niedzielę w Lublinie? Początek hitu kolejki zaplanowano na godzinę 19.30. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Canal Plus Sport.

AWIZOWANE SKŁADY

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera * 10. Fredrik Lindgren * 11. Jack Holder * 12. Mateusz Cierniak * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Wiktor Przyjemski * 15. Bartosz Bańbor

Betard Sparta: 1. Bartłomiej Kowalski * 2. Maciej Janowski * 3. Artiom Łaguta * 4. Daniel Bewley * 5. Brady Kurtz * 6. Jakub Krawczyk * 7. Marcel Kowolik.