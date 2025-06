Orlen Oil Motor Lublin - Gezet Stal Gorzów [na żywo]

Orlen Oil Motor Lublin wygrywa wysoko i bardzo pewnie. Dziękujemy za wspólne żużlowe emocje!

BIEG 15 - 2:4 (55:35)

Wiktor Przyjemski (rezerwa zwykła za Jack Holder) 2

Martin Vaculik 3

Bartosz Bańbor (rezerwa zwykła za Bartosz Zmarzlik) 0

Anders Thomsen 1

W ostatnim biegu Holder i Zmarzlik oddali możliwość jazdy lubelskiej młodzieży. Vaculik dość szybko uciekł reszcie stawki, a Przyjemski bronił się przed Thomsenem. Ostatni bieg dla gości, ale to Orlen Oil Motor sięga po wygraną!

Bieg przerwany. Po raz trzeci dzisiaj problemy z taśmą startową

BIEG 14 - 3:3 (53:31)

Oskar Fajfer 3

Fredrik Lindgren 1

Andrzej Lebiediew d

Dominik Kubera 2

Fajfer dość niespodziewanie był na prowadzeniu, ale Kubera i Lindgren starali się go gonić. Lebiediew z defektem

PRZERWA NA KOSMETYKĘ TORU

BIEG 13 - 2:4 (50:28)

Fredrik Lindgren 2

Mikołaj Krok 1

Bartosz Bańbor (rezerwa zwykła za Bartosz Zmarzlik) 0

Martin Vaculik 3

Lindgren wygrał start i jechał przy płocie, a wtedy wyprzedził go Vaculik. Krok jechał przed Bańborem i zdobył swój pierwszy punkt w karierze w PGE Ekstralidze

BIEG 12 - 3:3 (48:24)

Oskar Fajfer 2

Bartosz Jaworski 0

Oskar Paluch 1

Jack Holder 3

Holder zgodnie z założeniami szybko objął prowadzenie i nie oddał go do końca, choć Fajfer mocno zaatakował go na trzecim okrążeniu. Jaworski tym razem bez punktów.

BIEG 11 - 5:1 (45:21)

Mateusz Cierniak 3

Anders Thomsen 0

Dominik Kubera 2

Andrzej Lebiediew 1

Dobrze z pierwszego pola ruszył Cierniak, a chwilę później Kubera wyprzedził Thomsena i gospodarze znów zdemolowali przyjezdnych wygraną 5:1. Orlen Oil Motor już po 11 gonitwach jest pewny wygranej

W tym miejscu warto wspomnieć, że lublinianie zapewnili sobie już punkt bonusowy

PRZERWA NA KOSMETYKĘ TORU

BIEG 10 - 5:1 (40:20)

Oskar Paluch (rezerwa taktyczna za Oskar Chatłas) 1

Jack Holder 2

Mikołaj Krok 0

Mateusz Cierniak 3

Holder po krawężniku, a Cierniak po szerokiej i mieliśmy kolejne 5:1 dla miejscowych. Kolejny raz zadecydował moment startowy, a przez dalszą część wyścigu nie działo się już kompletnie nic.

BIEG 9 - 5:1 (35:19)

Dominik Kubera 2

Andrzej Lebiediew d

Fredrik Lindgren 3

Oskar Fajfer 1

Kubera wygrał start, ale później po zewnętrznej minął go Lindgren. Duet z Gorzowa nie liczył się kompletnie w tej gonitwie

BIEG 8 - 4:2 (30:18)

Martin Vaculik 2

Bartosz Zmarzlik 3

Anders Thomsen 0

Wiktor Przyjemski 1

Zmarzlik świetnie dojechał do krawężnika i objął prowadzenie. Przyjemski miał chrapkę na drugie miejsce, ale przegrał walkę z Vaculikiem.

Bieg przerwany. Kolejne problemy z taśmą startową

PRZERWA NA KOSMETYKĘ TORU

BIEG 7 - 4:2 (26:16)

Oskar Paluch 2

Fredrik Lindgren 1

Mikołaj Krok 0

Dominik Kubera 3

Przed startem tego biegu można było zakładać 5:1 dla gospodarzy, ale tak się nie stało. Paluch przez moment prowadził, ale szybko dopadł go Kubera i pędził po "trójkę". Z kolei Lindgren konsekwentnie zbliżał się do żużlowca Stali, ale nie dał rady go wyprzedzić

BIEG 6 - 3:3 (22:14)

Bartosz Zmarzlik 3

Oskar Fajfer 2

Bartosz Jaworski 0

Andrzej Lebiediew 1

Mocna walka Fajfera ze Zmarzlikiem, ale lider Orlen Oil Motoru po wyjściu na prostą był już pierwszy i wygrał z ogromną przewagą. Emocje były za plecami lidera Koziołków. Jaworski przez trzy okrążenia był trzeci, ale na ostatnim "kółku" Lebiediew nałożył się na zawodnika z Lublina i wyszarpał punkt.

BIEG 5 - 3:3 (19:11)

Jack Holder 3

Martin Vaculik 1

Mateusz Cierniak 0

Anders Thomsen 2

Holder zamknął rywali przy krawężniku i pomknął po trzy punkty. Thomsen i Vaculik jechali za nim, ale nie byli w stanie zagrozić Australijczykowi. Cierniak został daleko z tyłu

PRZERWA NA KOSMETYKĘ TORU

BIEG 4 - 3:3 (16:8)

Wiktor Przyjemski 2

Anders Thomsen 3

Fredrik Lindgren 1

Oskar Chatłas 0

Thomsen mocno powalczył na pierwszym wirażu z Przyjemskim i początkowo był drugi, ale na drugim okrążeniu wyprzedził Polaka. Więcej emocji już nie było

BIEG 3 - 4:2 (13:5)

Oskar Paluch (rezerwa zwykła za Mikołaj Krok) 2

Mateusz Cierniak 1

Oskar Fajfer 0

Bartosz Zmarzlik 3

Zmarzlik zgodnie z przewidywaniami ruszył mocno spod bandy i po pierwszym wirażu był na prowadzeniu, którego nie oddał. Za jego plecami Cierniak walczył z Paluchem, ale nie dał rady dogonić młodzieżowca z Gorzowa

Przed trzecim biegiem na tor wyjchała polewaczka

BIEG 2 - 5:1 (9:3)

Bartosz Jaworski 2

Oskar Chatłas d

Wiktor Przyjemski 3

Oskar Paluch 1

Bardzo dobry start duetu lubelskich młodzieżowców. Przyjemski z każdym okrążeniem powiększał przewagę, a Jaworski bronił się przed atakami Palucha. Chatłas defektował na trzecim okrążeniu. Podwójna wygrana Motoru!

BIEG 1 - 4:2

Andrzej Lebiediew 2

Dominik Kubera 1

Martin Vaculik 0

Jack Holder 3

Holder po zewnętrznej objechał resztę stawki i pomknął po pewne trzy punkty. Drugi jechał Lebiediew, a jak cień podążał za nim Kubera, ale do zmian lokat nie doszło

Bieg przerwany. Nierówny start taśmy.

-----------------------------

Wszystko gotowe, za chwilę ruszamy!

Wylosowano pierwszy zestaw startowy

Trwa prezentacja zespołów

- Chcemy wygrywać wszystkie mecze. Na tym etapie sezonu nic nie jest rozstrzygnięte, bo playofffy dopiero przed nami. Walczymy o pierwsze miejsce na koniec rundy zasadniczej i na tym się koncentrujemy - powiedział przed dzisiejszym meczem Maciej Kuciapa, trener Orlen Oil Motoru

Za chwilę rozpocznie się prezentacja zespołów

Zaczynamy próbę toru. Ze strony gospodarzy będą to Fredrik Lindgren i Bartosz Zmarzlik oraz Oskar Fajfer i Martin Vaculik ze strony gości

W Gorzowie Motor wygrał 54:36 i w Lublinie będzie celować w kolejne zwycięstwo. Mistrzowie Polski na swoim torze nie przegrali już od 22 spotkań!

---------------------

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera * 10. Fredrik Lindgren * 11. Jack Holder * 12. Mateusz Cierniak * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Wiktor Przyjemski * 15. Bartosz Jaworski * 16. Bartosz Bańbor.

Gezet Stal: 1. Andrzej Lebiediew * 2. Oskar Fajfer * 3. Martin Vaculik * 4. Anders Thomsen * 5. Mikołaj Krok * 6. Oskar Chatłas * 7. Oskar Paluch * 8. Adam Bednar.