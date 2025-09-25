Orlen Oil Motor Lublin i PRES Grupa Deweloperska Toruń podały awizowane składy przed decydującą batalią w PGE Ekstralidze

Trwa wielkie odliczanie do rewanżowego finałowego meczu PGE Ekstraligi. W niedzielę o godzinie 19.30 Orlen Oil Motor Lublin podejmie PRES Grupę Deweloperską Toruń. W czwartek obie ekipy podały awizowane składy na to spotkanie
Niespodzianek w żadnym z obozów nie ma. Zarówno "Koziołki" jak i ekipa z Torunia wystawiły swoich najlepszych zawodników. A to w połączeniu z tym, że Orlen Oil Motor będzie musiał odrabiać 18 punktową stratę z pierwszego spotkania zwiastuje ogromne emocje.
AWIZOWANE SKŁADY
Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera * 10. Fredrik Lindgren * 11. Jack Holder * 12. Mateusz Cierniak * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Wiktor Przyjemski * 15. Bartosz Bańbor.
PRES Grupa Deweloperska: 1. Patryk Dudek * 2. Robert Lambert * 3. Jan Kvech * 4. Mikkel Michelsen * 5. Emil Sajfutdinow * 6. Antoni Kawczyński * 7. Mikołaj Duchiński.