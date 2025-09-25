Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Orlen Oil Motor Lublin i PRES Grupa Deweloperska Toruń podały awizowane składy przed decydującą batalią w PGE Ekstralidze

(fot. Orlen Oil Motor Lublin)

Trwa wielkie odliczanie do rewanżowego finałowego meczu PGE Ekstraligi. W niedzielę o godzinie 19.30 Orlen Oil Motor Lublin podejmie PRES Grupę Deweloperską Toruń. W czwartek obie ekipy podały awizowane składy na to spotkanie

Niespodzianek w żadnym z obozów nie ma. Zarówno "Koziołki" jak i ekipa z Torunia wystawiły swoich najlepszych zawodników. A to w połączeniu z tym, że Orlen Oil Motor będzie musiał odrabiać 18 punktową stratę z pierwszego spotkania zwiastuje ogromne emocje.

AWIZOWANE SKŁADY

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera * 10. Fredrik Lindgren * 11. Jack Holder * 12. Mateusz Cierniak * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Wiktor Przyjemski * 15. Bartosz Bańbor.

PRES Grupa Deweloperska: 1. Patryk Dudek * 2. Robert Lambert * 3. Jan Kvech * 4. Mikkel Michelsen * 5. Emil Sajfutdinow * 6. Antoni Kawczyński * 7. Mikołaj Duchiński.

PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin 54:36
Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

