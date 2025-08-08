Orlen Oil Motor Lublin kontra Stelmet Falubaz Zielona Góra na koniec rundy zasadniczej

Lublinianie po 13 kolejkach pewnie prowadzą w tabeli i są pewni zakończenia rundy zasadniczej w fotelu lidera. Do wykonania pozostał im już tylko jeden krok, a następnie drużyna będzie mogła skupić się na walce w fazie play-off i obronie mistrzowskiego tytułu.

– Do każdego spotkania zawodnicy podchodzą należycie skoncentrowani. Tak samo będzie tym razem. Czekają nas kluczowe starcia w tym sezonie. Dopiero po najbliższym spotkaniu będziemy myśleć o tym jaką drużynę wybrać w dalszej fazie rywalizacji. Teraz najważniejsze jest by bez kłopotów i kontuzji odjechać ostatni mecz w rundzie zasadniczej – zapewnia Maciej Kuciapa, trener Orlen Oil Motoru.

Szkoleniowiec cieszy się, że wreszcie w przygotowaniach do spotkania nie przeszkadza aura. – Mecz nie ma statusu zagrożonego i nie planujemy rozkładać plandeki. Pogoda ma sprzyjać, temperatura ma być dość wysoka i będzie to jeden z nielicznych meczów, gdzie nie będzie to konieczne. Wierzymy, że korzystna pogoda się utrzyma – zauważył Kuciapa.

Choć najbliższy mecz budzi nieco mniejsze emocje lubelskie „Koziołki” jak zawsze mogą liczyć na wsparcie kibiców. – Na każdych domowych zawodach trybuny są pełne, a kiedy jedziemy na wyjeździe sektor gości jest szczelnie wypełniony. Wsparcie kibiców jest niesamowicie odczuwalne i bardzo nam pomaga – stwierdził na przedmeczowej konferencji prasowej Dominik Kubera, który także odniósł się do tego jak czuje się na owalu w Lublinie.

– Lubelski tor jest bardzo specyficzny. Bardzo trudno jest tutaj znaleźć prędkość i dobrać idealny silnik. Widać to po tym, że kiedy przyjeżdżają do nas inne zespołu to mają twardy orzech do zgryzienia. Ja przez ostatnie pięć lat „przerzuciłem” sporo sprzętu by czuć się tu jak najlepiej. Nie zawsze jest idealnie i nie zawsze notuję super wyniki, ale staram się być powtarzalny – dodał popularny „Domin”.

Piątkowy mecz ma rzecz jasna jednego faworyta i jest nim oczywiście Orlen Oil Motor. Początek spotkania, które otworzy 14. kolejkę PGE Ekstraligi o godzinie 18. Transmisję z meczu będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1.

Awizowane składy

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera * 10. Fredrik Lindgren * 11. Jack Holder * 12. Mateusz Cierniak * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Wiktor Przyjemski * 15. Bartosz Bańbor.

Stelmet Falubaz: 1. Jarosław Hampel * 2. Jonas Knudsen * 3. Rasmus Jensen * 4. Przemysław Pawlicki * 5. Leon Madsen * 6. Damian Ratajczak * 7. Gracjan Szostak.