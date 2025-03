Orlen Oil Motor Lublin podsumował zgrupowanie na Majorce

Zgrupowanie mistrzów Polski na Majorce rozpoczęło się 21 lutego. W Warszawie do samolotu wsiedli niemal wszyscy zawodnicy – na miejscu na kolegów czekał już bowiem Fredrik Lindgren. Po zakwaterowaniu w hotelu żużlowcy lubelskiego zespołu udali się na spacer by zapoznać się z najbliższą okolicą.

Kolejne dni to już ciężka praca na rowerach. Pierwszego dnia Bartosz Zmarzlik i spółka przejechali prawie 87 kilometrów przy przewyższeniach bliskich jednego kilometra. W kolejnym dniu udało się przejechać 82 kilometry przy sumie przewyższeń niespełna 850 m.

Czwarty dzień zgrupowania był bardzo atrakcyjny. A to dlatego, że mistrzowie Polski mieli okazje potrenować wspólnie z Michałem Kwiatkowskim czyli kolarskim mistrzem świata. Towarzyszył im także Stanisław Aniołkowski – nasz olimpijczyk z ostatniej Olimpiady w Paryżu.

W poniedziałek zamiast rowerów zawodnicy Orlen Oil Motoru udali się na pole golfowe i rozegrali wewnętrzny turniej. Drużyna została podzielona na trzy grupy: juniorów, seniorów i sztab. Z każdej grupy wyłoniono po jednej osobie, która trafiła do finału. Ostatecznie zwycięzcą został Rafał Trojanowski, trener młodzieży, który w emocjonującym pojedynku pokonał Bartosza Bańbora oraz Fredrika Lindgrena.

We wtorek lubelscy żużlowcy znów wsiedli na rowery i był to najcięższy dzień treningowy. Drużyna wybrała się na pętlę po zachodniej części wyspy liczącą 110 km. Lublinianie mieli w tym czasie do pokonania osiem podjazdów, które łącznie dały 1671 metrów przewyższeń. – Kolejny rok wszyscy pracowali bardzo ciężko i sumiennie. Nikogo nie musiałem motywować. Taka postawa drużyny bardzo mnie cieszy. Baza była znakomita, mieszkaliśmy w świetnym hotelu, warunki do treningu były idealne, za co jestem bardzo wdzięczny zarządowi klubu. Jestem pewien, że praca, którą wykonaliśmy przełoży się na formę, która będzie potrzebna, kiedy zaczniemy treningi na motocyklach – podsumował zgrupowanie Maciej Kuciapa, trener Orlen Oil Motoru.

Podczas zgrupowania Orlen Oil Motor Lublin pozyskał kolejnego sponsora. Do tego grona dołączyła firma Soundal – globalny lider w branży chemii budowlanej. Soudal do tej pory kojarzony był z kolarstwem, a teraz będzie wspierać także żużlowców z Lublina. – Kolarstwo i motosport mają wiele wspólnego. Wielu zawodników, w tym nasi żużlowcy, trenuje na rowerach. Współpraca Soudal z Orlen Oil Motor Lublin, trzykrotnym drużynowym mistrzem Polski na żużlu, to dla obu stron szansa na rozwój i nowe możliwości – powiedział Jakub Kępa, Prezes Zarządu Speedway Lublin S.A. – Żużel to dyscyplina sportu, która jest niezwykle popularna w naszym kraju. Popularność ta z jednej strony wynika z typowo sportowego współzawodnictwa, z drugiej natomiast łączy się z fascynacją nowoczesną techniką i technologią. Jest to zbieżne z wartościami kształtującymi naszą filozofię i styl działalności. Soudal jest prekursorem na rynku innowacyjnych i energooszczędnych technologii dla budownictwa i przemysłu. Ale obok pian, uszczelniaczy, klejów i systemów montażowych mamy w naszym portfolio również produkty dla sektora motoryzacyjnego: szpachle, mastyki, preparaty antykorozyjne i szeroki zestaw efektywnych i bezpiecznych aerozoli serwisowych, czyszczących i smarujących, które doskonale sprawdzą się również na torze żużlowym, gdzie liczy się szybkość działania, skuteczność i niezawodność – powiedział Andrzej Kaczor, dyrektor zarządzający firmy Soudal.