Orlen Oil Motor Lublin przygotowuje się do ostatniego meczu fazy zasadniczej. "Mamy nadzieję, że pogoda nadal będzie sprzyjać"

Po 13. kolejkach lubelskie „Koziołki” mają na koncie 30 punktów i są pewni pierwszego miejsca przed startem fazy play-off. Z kolei ekipa z Zielonej Góry jest obecnie piąta i ma jeszcze matematyczne szanse na zajęcie czwartej lokaty po ostatniej kolejce.

W środę w przedmeczowej konferencji prasowej wzięli udział trener Maciej Kuciapa i Dominik Kubera odpowiadając na szereg pytań na temat najbliższego meczu i zbliżającej się wielkimi krokami fazie play-off

Maciej Kuciapa

O statusie piątkowego meczu ze Stelmet Falubazem

– Mecz nie ma statusu zagrożonego i nie planujemy rozkładać plandeki. Pogoda ma sprzyjać, temperatura ma być dość wysoka i będzie to jeden z nielicznych meczów, gdzie nie będzie to konieczne. Wierzymy, że korzystna pogoda się utrzyma.

O nastawieniu do najbliższych spotkań

– Do każdego spotkania zawodnicy podchodzą należycie skoncentrowani. Tak samo będzie tym razem. Czekają nas kluczowe starcia w tym sezonie. W środę odbędzie się jeszcze trening na naszym torze, a część zawodników odjedzie swoje mecze w ligach zagranicznych.

O tym kogo Orlen Oil Motor wybierze w rundzie play-off

– Nie myślimy jeszcze o play-offach tylko skupiamy się na piątkowym spotkaniu. Dopiero po tym spotkaniu będziemy myśleć o tym jaką drużynę wybrać w dalszej fazie rywalizacji. Teraz najważniejsze jest by bez kłopotów i kontuzji odjechać ostatni mecz w rundzie zasadniczej.

Dominik Kubera

O najbliższym meczu

– Do każdego meczu podchodzimy tak samo czyli maksymalnie skoncentrowani. Tak też chcemy być dysponowani w piątek by dać z siebie sto procent i taki jest nasz plan.

O ustabilizowaniu formy w ostatnim czasie

– Myślę, że uporałem się już ze swoimi wahaniami formy co pokazały ostatnie trzy mecze. Pokazałem stabilny poziom i dobrze punktowałem. Mam więc nadzieję, że to co najlepsze jeszcze przede mną.

O swojej postawie w zawodach Grand Prix

– Nie jestem zadowolony ze swojej lokaty w Grand Prix, ale czegoś brakuje żeby było lepiej. Taki jest sport i nie zawsze jest się na szczycie. To jednak motywuje do dalszej pracy. Przede mną jeszcze dwie rundy GP i dam w nich z siebie wszystko.

O torze w Lublinie

– Lubelski tor jest bardzo specyficzny. Bardzo trudno jest tutaj znaleźć prędkość i dobrać idealny silnik. Widać to po tym, że kiedy przyjeżdżają do nas inne zespołu to mają twardy orzech do zgryzienia. Ja przez ostatnie pięć lat „przerzuciłem” sporo sprzętu by czuć się tu jak najlepiej. Nie zawsze jest idealnie i nie zawsze notuję super wyniki, ale staram się być powtarzalny.

O wsparciu lubelskich kibiców

– Na każdych domowych zawodach trybuny są pełne, a kiedy jedziemy na wyjeździe sektor gości jest szczelnie wypełniony. Wsparcie kibiców jest niesamowicie odczuwalne i bardzo nam pomaga.

Awizowane składy

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera * 10. Fredrik Lindgren * 11. Jack Holder * 12. Mateusz Cierniak * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Wiktor Przyjemski * 15. Bartosz Bańbor.

Stelmet Falubaz: 1. Jarosław Hampel * 2. Jonas Knudsen * 3. Rasmus Jensen * 4. Przemysław Pawlicki * 5. Leon Madsen * 6. Damian Ratajczak * 7. Gracjan Szostak.