Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra (relacja na żywo)

Awizowane składy

Orlen Oil Motor Lublin: 9. Dominik Kubera * 10. Fredrik Lindgren * 11. Jack Holder * 12. Mateusz Cierniak * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Wiktor Przyjemski * 15. Bartosz Bańbor.

Stelmet Falubaz Zielona Góra: 1. Jarosław Hampel * 2. Jonas Knudsen * 3. Rasmus Jensen * 4. Przemysław Pawlicki * 5. Leon Madsen * 6. Damian Ratajczak * 7. Gracjan Szostak.

---------------------------------------------------------

Dla gospodarzy piątkowe spotkanie to tak naprawdę mecz o pietruszkę. „Koziołki” i tak, bez względu na wynik mają zagwarantowane pierwsze miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej. Trochę inaczej sprawa wygląda jednak dla Falubazu. Ekipa z Zielonej Góry do tej pory zgromadziła na swoim koncie 15 punktów i zajmuje piąte miejsce w tabeli.

Tak się jednak składa, że czwarty Bayersystem GKM też ma 15 „oczek”. Drużyna z Grudziądza w ostatniej serii gier jedzie jednak do Rybnika, gdzie powinna przypieczętować awans do najlepszej czwórki. Falubaz może mieć jednak cień nadziei, że jeszcze poprawi swoją pozycję.

Trzeba dodać, że drużyna Macieja Kuciapy do tej pory wygrała wszystkie domowe mecze. Co więcej, zdobywała w nich: 63, 55, 55, 56 i ponownie 55 punktów. Największy opór przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie stawił niespodziewanie Krono-Plast Włókniarz Częstochowa. "Lwy" jechały jednak wtedy w pełnym składzie.