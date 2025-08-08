Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra (relacja na żywo)

Kibice liczą w piątek na kolejne efektowne zwycięstwo Orlen Oil Motoru
Kibice liczą w piątek na kolejne efektowne zwycięstwo Orlen Oil Motoru (fot. DW)

Czas na ostatnią kolejkę rundy zasadniczej PGE Ekstraligi. Już o godz. 18 Orlen Oil Motor Lublin podejmie Stelmet Falubaz Zielona Góra. Zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania.

Awizowane składy

Orlen Oil Motor Lublin: 9. Dominik Kubera * 10. Fredrik Lindgren * 11. Jack Holder * 12. Mateusz Cierniak * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Wiktor Przyjemski * 15. Bartosz Bańbor.

Stelmet Falubaz Zielona Góra: 1. Jarosław Hampel * 2. Jonas Knudsen * 3. Rasmus Jensen * 4. Przemysław Pawlicki * 5. Leon Madsen * 6. Damian Ratajczak * 7. Gracjan Szostak.

Dla gospodarzy piątkowe spotkanie to tak naprawdę mecz o pietruszkę. „Koziołki” i tak, bez względu na wynik mają zagwarantowane pierwsze miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej. Trochę inaczej sprawa wygląda jednak dla Falubazu. Ekipa z Zielonej Góry do tej pory zgromadziła na swoim koncie 15 punktów i zajmuje piąte miejsce w tabeli.

Tak się jednak składa, że czwarty Bayersystem GKM też ma 15 „oczek”. Drużyna z Grudziądza w ostatniej serii gier jedzie jednak do Rybnika, gdzie powinna przypieczętować awans do najlepszej czwórki. Falubaz może mieć jednak cień nadziei, że jeszcze poprawi swoją pozycję.

Trzeba dodać, że drużyna Macieja Kuciapy do tej pory wygrała wszystkie domowe mecze. Co więcej, zdobywała w nich: 63, 55, 55, 56 i ponownie 55 punktów. Największy opór przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie stawił niespodziewanie Krono-Plast Włókniarz Częstochowa. "Lwy" jechały jednak wtedy w pełnym składzie.

Fredrik Lindgren w sobotnich zawodach GP Rydze zajął drugie miejsce

Drugie miejsce Fredrika Lindgrana w Grand Prix Łotwy

Orlen Oil Motor Lublin przygotowuje się do ostatniego meczu fazy zasadniczej. "Mamy nadzieję, że pogoda nadal będzie sprzyjać"

Orlen Oil Motor Lublin przygotowuje się do ostatniego meczu fazy zasadniczej. "Mamy nadzieję, że pogoda nadal będzie sprzyjać"

Orlen Oil Motor Lublin kończy fazę zasadniczą domowym meczem ze Stelmet Falubazem Zielona Góra

Orlen Oil Motor Lublin kontra Stelmet Falubaz Zielona Góra na koniec rundy zasadniczej

Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

Pirat drogowy zatrzymany na DK-82. Jechał 162 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

20-latek stracił prawo jazdy, zapłacił 6000 zł grzywny i musi zdać ponowny egzamin na prawo jazdy. Policja apeluje o rozwagę na drodze.
Policja zabezpieczyła 23 kilogramy narkotyków o wartości blisko miliona złotych

Policja zabezpieczyła 23 kilogramy narkotyków o wartości blisko miliona złotych

24-latek z Lublina usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości mefedronu i marihuany. Grozi mu do 10 lat więzienia.
Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

Nietrzeźwa kierująca BMW zatrzymana z narkotykami. Towarzyszył jej mąż z marihuaną

W nocy z czwartku na piątek policjanci Ogniwa Patrolowego zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej 35-letnią kobietę kierującą samochodem marki BMW. Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że kobieta prowadziła pojazd mając ponad pół promila alkoholu w organizmie. Okazało się, że to nie jest jedyne jej przwinienie.
LKS Milanów powinien być jedną z drużyn, która w nowym sezonie będzie walczyć o czołowe lokaty

Startuje bialska klasa okręgowa. Kto powalczy o awans?

LKS Milanów, Az-Bud Komarówka Podlaska, Lutnia Piszczac i Victoria Parczew powinny nadawać ton wydarzeniom w rozpoczynającym się w weekend nowym sezonie bialskiej okręgówki. Czarnym koniem rozgrywek może być jeden z beniaminków, KS Drelów.
Znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

Znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

27-latek z powiatu chełmskiego spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie po tym, jak policja ustaliła, że od półtora roku znęcał się nad swoją matką. Grozi mu do pięciu lat więzienia.
W Puławach ktoś się wzbogacił. Milion ze zdrapki Lotto
Lotto

W Puławach ktoś się wzbogacił. Milion ze zdrapki Lotto

W czwartek padła główna wygrana w Lotto i zdrapce Super Mega Pensja. Ta druga została trafiona w kolekturze przy ul. Kołłątaja 18 w Puławach. Część środków państwowa spółka wypłaci od razu, kolejne będą w miesięcznych ratach.
Bez kasku, bez nadzoru, z dużą prędkością. Hulajnogi zagrożeniem dla dzieci?
MAGAZYN

Bez kasku, bez nadzoru, z dużą prędkością. Hulajnogi zagrożeniem dla dzieci?

Po ulicach Lublina na hulajnogach elektrycznych jeżdżą nawet tak małe dzieci, że kierownica zasłania im pole widzenia – mówi jeden z naszych rozmówców. Później są tego konsekwencje – wypadki, urazy, a nawet tragiczne finały o których niestety coraz częściej musimy informować. Czy da się tego uniknąć?

Łukasz Gieresz zdaje sobie sprawę, jakie są oczekiwania w Zamościu przed startem nowego sezonu

Wraca IV liga. Hetman Zamość musi się zmierzyć z rolą faworyta

W poprzednim sezonie mieliśmy ligę dwóch prędkości, bo Stal Kraśnik i Lublinianka odstawały od reszty stawki. Tym razem wszyscy spodziewają się bardziej wyrównanych rozgrywek. Znowu jest jednak jeden główny faworyt do awansu – Hetman Zamość
Gryczaki 2024

Gryczaki 2025, czyli kasza, łupcie i koncerty

Czy jaglak jest lepszy od gryczaka? Jak smakuje gryczanka a jak godziszowskie pierogi z kaszą? Podpowiadamy, czego spróbować na tegorocznym festiwalu kaszy w Janowie Lubelskim.
Ulica Przemysłowa w Chełmie lata świetności ma już dawno za sobą

Chełm z rekordową inwestycją drogową. Umowa na Fabryczną i Przemysłową podpisana

Ponad 20 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi do Chełma na przebudowę ulic Fabrycznej i Przemysłowej – kluczowych arterii prowadzących do największej strefy gospodarczej w mieście. Całkowity koszt prac przekroczy 30 milionów złotych, a nowa infrastruktura ma być gotowa już w przyszłym roku.

Potańcówka w Skansenie, czyli plenerowa zabawa w stylu retro
galeria

Potańcówka w Skansenie, czyli plenerowa zabawa w stylu retro

Do wspólnej zabawy zaprasza Zespół i Kapela Swojacy i Przyjaciele z Niedrzwicy Kościelnej. Kiedy? W sobotę, 9 sierpnia. Gdzie? W Muzeum Wsi Lubelskiej.
Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy
DO ZOBACZENIA
10 sierpnia 2025, 0:00
film

Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy

Blisko 150 filmów, 70 gości, koncerty, kina plenerowe, pokazy specjalne i międzynarodowi goście – 10 sierpnia rozpoczyna się 26. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu.
Wiceminister Jan Szyszko odpowiada na zarzuty ws. KPO

Afera KPO. Jachty, sauny i wirtualne strzelnice za unijne dotacje. Premier zapowiada kontrole

Po opublikowaniu mapy beneficjentów KPO wybuchła polityczna burza. W sieci pojawiły się przykłady dotacji na zakupy, które zdaniem wielu nie mają nic wspólnego z celem programu. Są już pierwsze dymisje, a rząd zapowiada dokładne kontrole i zwroty źle wydanych pieniędzy. Choć, jak twierdzą rządzący, to tylko 0,5 proc. całej wartości KPO, które trafią do Polski, to spowodowało to olbrzymie zamieszanie krajowej polityce. Absurdy są też w naszym województwie.
Jarosław Milcz nie będzie w nowym sezonie strzelał już goli dla Lublinianki

Lublinianka bez Jarosława Milcza. "Każdy trener ubolewałby nad taką stratą"

Jedni grają i strzelają gole nawet po czterdziestce, jak Wojciech Białek. Inni decydują się za to zawiesić buty na kołku, chociaż dopiero dobijają do trzydziestki. Na drugą opcję zdecydował się niedawno Jarosław Milcz, który jako zawodnik Lublinianki w poprzednim sezonie został królem strzelców wyprzedzając właśnie popularnego „Białego”.
PGE EKSTRALIGA
13. KOLEJKA

Wyniki:

Stelmet Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław 40:50
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Orlen Oil Motor Lublin 35:55
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Gezet Stal Gorzów 60:29
Innpro ROW Rybnik - Bayersystem GKM Grudziądz przełożony

Tabela:

1. Motor Lublin 13 30 +224
2. Toruń 13 26 +133
3. Betard Sparta 13 23 +193
4. GKM Grudziądz 13 15 +24
5. Zielona Góra 13 15 -72
6. Włókniarz 13 7 -79
7. Stal Gorzów 13 7 -130
8. Rybnik 13 4 -193

