Orlen Oil Motor nie zawiódł w meczu z Falubazem

Chociaż dla "Koziołków" był to tak naprawdę mecz o pietruszkę, to żużlowcy Orlen Oil Motoru nie zawiedli swoich kibiców. Lublinianie rozbili Stelmet Falubaz Zielona Góra aż 63:27. Sprawdźcie nasze zdjęcia z trybun.
W skali kraju 377, w naszym województwie kilkanaście. Ministerstwo Sportu przyznało pieniądze na remonty boisk Orlik. Część samorządów otrzyma wsparcie na tyle wysokie, że będzie nie tylko odnawiać, ale też doposażać istniejące obiekty.
W najbliższym czasie trzeba się liczyć z utrudnieniami, ale po zakończeniu remontu ulicy Piłsudskiego w Krasnymstawie będzie na pewno bardziej komfortowo.
Wojsko ogłasza nabór do ostatniej edycji letniego programu szkoleniowego „Wakacje z wojskiem”. Uczestnicy dostaną za udział kilka tysięcy złotych.
Impreza rozgrywana w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli była poświęcona legendarnej postaci lubelskiego szczypiorniaka.
Było ich dwóch. Starszy, 19-letni już został tymczasowo aresztowany. Młodszy, zaledwie 15-letni chłopak ma odpowiadał przed sądem dla nieletnich. Obaj, według policji, uczestniczyli w rozboju na 36-latku.
A dlaczego piszą, że tak jest u nas, jak tak jest wszędzie? – denerwowała się pani radna. – Domyślamy się czyjemu interesowi to służy! – grzmiał pan radny. – To dziwne, że tak to się rozprzestrzeniło po tych mediach. Skąd to źródło dociera? –zastanawiał się pan wójt. Artykuł o śmieciach nad jeziorem Piaseczno oburzył radnych i wójta Gminy Ludwin. I słusznie, bo to gorący temat. Tyle że im nie o śmieci chodziło, ale o to, kto o nich doniósł.
Emocjonujący mecz w Kielcach. Rezerwy Korony do przerwy prowadziły z Podlasiem 2:0. W drugiej połowie goście wrócili jednak do gry i ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Obie ekipy powinny zdobyć jednak znacznie więcej goli
Całkiem niezły występ Stali Kraśnik w Krakowie. Szkoda tylko, że beniaminek w meczu z Wisłą II Kraków nie wywalczył ani jednego punktu. Gospodarze wygrali 1:0 po golu z rzutu karnego. Sędzia zawodów Marek Giza mógł jednak jeszcze kilka razy wskazać na "wapno".
Z karą nawet 3 lat pozbawienia wolności musi się liczyć pewien 59-latek, który postanowił nastraszyć swojego sąsiada bronią. Mówił, że go zabije.
Na inaugurację nowego sezonu w IV lidze ciekawie powinno być zwłaszcza w Tomaszowie Lubelskim. Tamtejsza Tomasovia zmierzy się z Lublinianką. Spotkanie czołowych ekip poprzedniego sezonu zaplanowano na niedzielę (godz. 17). Transmisję na swoim kanale YouTube zapowiada Lubelski Związek Piłki Nożnej.
Przełom lipca i sierpnia nie rozpieszczał letnią pogodą, ale to się zmieniło. Z dnia na dzień robi się coraz cieplej, a jutro, jak wynika z prognoz, w województwie lubelskim będzie wręcz upalnie.
Okres przygotowawczy będzie dość krótki, bo będzie liczył niespełna pięć tygodni. Podczas pierwszych dni treningów zespół będzie ćwiczył na lokalnych obiektach, głównie w hali MOSiR przy Alejach Zygmuntowskich.
Jednym z pięciu beniaminków w tym sezonie jest Bug Hanna. Drużyna Bartosza Bodysa w przerwie letniej trochę nastraszyła jednak swoich nowych rywali. Z pięciu sparingów wygrała aż cztery, a w sumie zdobyła 23 gole. Trzeba dodać, że wcale nie mierzyła się z zespołami z niższych klas rozgrywkowych.
To na razie tylko pomysł. Ma być konsultowany. Bez zgody radnych nie przejdzie. Dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu chce jednak przekonać ich do rozszerzenia strefy płatnego parkowania o kilka ulic.
|Stelmet Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław
|40:50
|Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Orlen Oil Motor Lublin
|35:55
|PRES Grupa Deweloperska Toruń - Gezet Stal Gorzów
|60:29
|Innpro ROW Rybnik - Bayersystem GKM Grudziądz
|przełożony
|1.
|Motor Lublin
|13
|30
|+224
|2.
|Toruń
|13
|26
|+133
|3.
|Betard Sparta
|13
|23
|+193
|4.
|GKM Grudziądz
|13
|15
|+24
|5.
|Zielona Góra
|13
|15
|-72
|6.
|Włókniarz
|13
|7
|-79
|7.
|Stal Gorzów
|13
|7
|-130
|8.
|Rybnik
|13
|4
|-193
