Patryk Dudek najlepszy w drugim finale Indywidualnych Mistrzostw Polski

W sobotnich zawodach Orlen Oil Motor Lublin miał czterech przedstawicieli: Bartosza Zmarzlika, Dominika Kuberę, Wiktora Przyjemskiego i Mateusza Cierniaka. Ze wspomnianej czwórki tylko ostatni z wymienionych nie dostał się do finału. Zmarzlik udział w decydującym biegu zapewnił sobie obok Patryka Dudka, a Kubera i Przyjemski awansowali do decydującego wyścigu po barażu.

Finał był bardzo zacięty. Najlepiej spod taśmy ruszył Dudek, a za nim jak cień podążał Kubera. Na drugim okrążeniu goniący wspomnianą dwójkę Zmarzlik wjechał w koleinę przez co poderwało mu motocykl, a następnie wjechał w Dominika Kuberę. 30-latek został wykluczony z powtórki, a popularny „Domin” po udzieleniu pomocy przez służby medyczne wstał z toru i zgłosił gotowość do jazdy w powtórce. Zanim do niej doszło obaj żużlowcy porozmawiali ze sobą w parku maszyn i Zmarzlik przeprosił swojego klubowego kolegę za to co się wydarzyło.

W powtórce znów najszybciej wystartował Dudek, a za nim podążał Kubera. Zawodnik PRES Grupy Deweloperskiej Toruń pilnował jednak konsekwentnie krawężnika i pewnie sięgnął po wygraną w Ostrowie Wielkopolskim.

Trzecia i zarazem ostatnia runda finałowa odbędzie się 15 sierpnia w Częstochowie.

DRUGI FINAŁ INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI

Patryk Dudek 17 (3,3,2,3,3,3) * Dominik Kubera 15+2 (3,2,3,3,2,2) Wiktor Przyjemski 12+3 (2,3,3,2,1,1) Bartosz Zmarzlik 14 (3,3,3,2,3,w) Kacper Woryna 11+1 (2,2,1,3,3) Gleb Czugunow 10+d (3,2,3,2,0) Szymon Woźniak 9 (0,3,2,1,3) Paweł Przedpełski 7 (1,2,2,0,2) Bartłomiej Kowalski 7 (2,1,2,0,2) Maciej Janowski 6 (0,1,1,3,1) Mateusz Cierniak 5 (2,0,0,2,1) Jakub Miśkowiak 5 (1,0,1,1,2) Krzysztof Buczkowski 5 (1,1,1,1,1) Jakub Jamróg 2 (0,1,w,1,w) Jakub Krawczyk 1 (1,0,0,0,d) Paweł Sitek 0 (0,t,0,u,d) Sebastian Szostak 0 (0) Filip Seniuk (Moonfin Malesa Ostrów) nie startował.

Bieg po biegu

(65,94) Dudek, Przyjemski, Miśkowiak, Jamróg (65,40) Czugunow, Woryna, Przedpełski, Woźniak (65,80) Kubera, Kowalski, Buczkowski, Janowski (65,83) Zmarzlik, Cierniak, Krawczyk, Sitek (65,98) Dudek, Czugunow, Buczkowski, Cierniak (65,14) Zmarzlik, Woryna, Janowski, Miśkowiak (66,24) Woźniak, Kubera, Jamróg, Szostak (Sitek - t) (65,26) Przyjemski, Przedpełski, Kowalski, Krawczyk (66,11) Kubera, Dudek, Woryna, Krawczyk (65,78) Czugunow, Kowalski, Miśkowiak, Sitek (65,23) Zmarzlik, Przedpełski, Buczkowski, Jamróg (w/u) (65,78) Przyjemski, Woźniak, Janowski, Cierniak (66,22) Dudek, Zmarzlik, Woźniak, Kowalski (66,64) Kubera, Cierniak, Miśkowiak, Przedpełski (66,31) Janowski, Czugunow, Jamróg, Krawczyk (66,04) Woryna, Przyjemski, Buczkowski, Sitek (u/2) (66,54) Dudek, Przedpełski, Janowski, Sitek (d/4) (66,36) Woźniak, Miśkowiak, Buczkowski, Krawczyk (d/st) (66,35) Woryna, Kowalski, Cierniak, Jamróg (w/au) (65,05) Zmarzlik, Kubera, Przyjemski, Czugunow

Baraż: 21. (65,85) Przyjemski, Kubera, Woryna, Czugunow (d/4)

Finał: 22. (65,87), Dudek, Kubera, Przyjemski, Zmarzlik (w/su)