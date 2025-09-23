Ruszyła sprzedaż biletów na mecz Orlen Oil Motoru z PRES Grupą Deweloperską Toruń

W niedzielny wieczór PRES Grupa Deweloperska pokonała na swoim torze „Koziołki” 54:36 i zrobiła duży krok w kierunku złotego medalu. W rewanżu Bartosz Zmarzlik i spółka będą musieli odjechać perfekcyjne zawody, jeśli nadal chcą marzyć o czwartym z rzędu złotym medalu PGE Ekstraligi. Aby im się to udało niezbędne będzie wsparcie kibiców. A ci w Lublinie nigdy nie zawiedli i z pewnością nie zawiodą tym razem.

W poniedziałek wieczorem ruszyła sprzedaż wejściówek na ostatnie spotkanie w tym sezonie. – Informujemy, że w związku z nadchodzącym wielkim finałem PGE Ekstraligi: ORLEN OIL Motor Lublin – PRES Grupa Deweloperska Toruń, sprzedaż biletów będzie odbywała się w dwóch etapach wyłącznie w formacie cyfrowym EVENTIM.Pass przez stronę eventim.pl i aplikację mobilną EVENTIM PL – przekazał Orlen Oil Motor w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Przedsprzedaż wejściówek będzie się odbywać w dwóch etapach. W poniedziałek od godziny 20. bilety mogą nabywać osoby, które posiadały karnety na sezon 2025.

- Jeden karnet = jeden bilet, możliwość wpisania czterech kodów z karnetów przy jednej transakcji. Kodem uprawniającym do kupna biletu w przedsprzedaży jest kod 9 cyfrowy znajdujący się pod kodem QR na karnecie. Przed wpisaniem kodu należy wybrać poziom promocji, czyli "T. Główna", "Wejście A" lub "Wejście B, C" – w zależności od posiadanego karnetu – czytamy w szczegółowym wyjaśnieniu.

– Posiadacze karnetu na Trybunę Główną mogą przedłużyć jego ważność na mecz z zespołem z Torunia korzystając z 9-cyfrowego kodu karnetu. Przedłużenie jest możliwe po dokonaniu płatności. Po zakupie potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail podany przy transakcji, a karnet automatycznie zyska ważność na ten mecz. Dla posiadaczy karnetów na Trybunę Główną zostanie uruchomiona oddzielna sprzedaż – czytamy.

Natomiast we wtorek o godzinie 20 ruszy sprzedaż otwarta. – Jedna osoba będzie mogła zakupić maksymalnie cztery bilety. Bilet w formie kodu QR aktywuje się 4 godziny przed meczem. Wchodząc na stadion, musicie okazać bilet ze swojego smartfona – wyjaśniają przedstawiciele Orlen Oil Motoru i dodają kolejną ważną informację.

– Zakupione bilety są przeznaczone tylko dla Was oraz osób, z którymi wybieracie się na mecz – nie można ich skopiować, a przekazanie biletu będzie możliwe jednorazowo. Kibic, któremu przekazujecie bilet, także musi go wyświetlić w aplikacji mobilnej. Odsprzedaż biletów będzie możliwa po cenie nie wyższej niż cena zakupu i odbywać się będzie wyłącznie na www.fansale.pl autoryzowanej przez Eventim platformie do odsprzedaży biletów – przekazano w komunikacie.

A jak przedstawiają się ceny? Za bilet normalny zapłacimy 110 złotych. Bilet ulgowy (przysługuje młodzieży uczącej się, studentom z ważną legitymacją, emerytom i niepełnosprawnym) to kosz 80 zł. Z kolei za bilet dziecięcy zapłacimy 60 zł. Najdroższe będą rzecz jasna wejściówki na trybunę główną, a ich koszt to 250 zł.

Klub poinformował, że na najbliższy mecz dostępnych będzie sześć miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. - Takie osoby proszone są o kontakt mailowy na adres: niepelnosprawni@eventim.pl celem uzyskania potwierdzenia wejścia na mecz – przekazuje Orlen Oil Motor.

Początek niedzielnego meczu zaplanowano na godzinę 19.30. Bramy stadionu zostaną otwarte na dwie godziny przed pierwszym biegiem.