Wiktor Przyjemski poprowadził reprezentację Polski do złota Drużynowych Mistrzostw Europy do lat 24

Polacy do rywalizacji w Macon przystąpili w składzie: Wiktor Przyjemski, Damian Ratajczak, Jakub Miśkowiak i Bartłomiej Kowalski. W składzie był także Jakub Krawczyk, ale ani razu nie pojawił się na torze.

Biało-Czerwoni byli wymieniani jako faworyt do złota i wywiązali się z tej roli, choć nie było im we Francji łatwo. Nasza drużyna musiała przez cały wieczór odpierać ataki Duńczyków. Losy złotego medalu wyjaśniły się zresztą dopiero w ostatniej, 20. gonitwie. Wówczas po trzy punkty sięgnął Przyjemski, który w sobotę był prawdziwym liderem drużyny i przez całe zawody zdobył 14 punktów. Jedynie w swoim trzecim występie zawodnik Orlen Oil Motoru nie zdołał przyjechać do mety jako pierwszy, ale i tak był najjaśniejszą postacią sobotnich zawodów.

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA EUROPY NA ŻUŻLU DO LAT 24

Polska (48 pkt): 5. Bartłomiej Kowalski 9 (2,3,1,d,3) * 6. Jakub Miśkowiak 13 (3,1,3,3,3) * 7. Damian Ratajczak 12 (1,3,2,3,3) * 8. Wiktor Przyjemski 14 (3,3,2,3,3) * 18. Jakub Krawczyk nie startował. Dania (45 pkt): 13. Villads Nagel 12 (2,2,3,3,2) * 14. Bastian Pedersen 10 (1,2,3,2,2) * 15. Jonas Knudsen 8 (2,2,2,-,2) * 16. Mikkel Andersen 13 (3,3,3,2,2) * 20. Benjamin Basso 2 (2) Wielka Brytania (23 pkt): 1. Leon Flint 7 (2,1,1,2,1) * 2. Sam Hagon 5 (0,1,2,1,1) * 3. Luke Harrison 2 (-,-,-,1,1) * 4. Dan Thompson 7 (3,2,1,1,0) * 17. Jake Mulford 2 (1,1,0) Francja (4 pkt): 9. Mathias Tresarrieu 4 (1,0,1,1,1) * 10. Tino Bouin 0 (0,0,0,d,0) * 11. Theo Ugoni 0 (0,0,0,0,0) * 12. Antoine Desserprix 0 (0,-,0,-,0) * 19. Noah Urda 0 (0,0)

Bieg po biegu