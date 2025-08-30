Zmarł Andrzej Perczyński, były żużlowiec RKS Motor Lublin

28 sierpnia, w wieku 81 lat zmarł Andrzej Perczyński, były żużlowiec RKS Motor. Popularny „Perczyna” w barwach klubu z Lublina startował w latach 1966-1973. W tym czasie wystąpił w 94 meczach i zapisał na swoim koncie 412,5 punktu.
Perczyński urodził się w 1944 roku. Swoją karierę w sportach motorowych rozpoczął 20 lat później. Nie startował tylko na żużlu, ale i w: motocrossie, rajdach motocyklowych, wyścigach ulicznych czy w kartingu.
Przygodę z „czarnym sportem” rozpoczął w barwach RKS Motor. W 1969 roku wystąpił w finale Indywidualnych Mistrzostw Polski. W Rybniku zdobył jeden punkt i zajął ostatecznie szesnastce miejsce.
Pogrzeb Andrzeja Perczyńskiego odbędzie się w środę, 3 września w Lublinie. Msza żałobna zostanie odprawiona w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej o godz. 10.