Zmarł Andrzej Perczyński, były żużlowiec RKS Motor Lublin

Perczyński urodził się w 1944 roku. Swoją karierę w sportach motorowych rozpoczął 20 lat później. Nie startował tylko na żużlu, ale i w: motocrossie, rajdach motocyklowych, wyścigach ulicznych czy w kartingu.

Przygodę z „czarnym sportem” rozpoczął w barwach RKS Motor. W 1969 roku wystąpił w finale Indywidualnych Mistrzostw Polski. W Rybniku zdobył jeden punkt i zajął ostatecznie szesnastce miejsce.

Pogrzeb Andrzeja Perczyńskiego odbędzie się w środę, 3 września w Lublinie. Msza żałobna zostanie odprawiona w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej o godz. 10.