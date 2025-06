Żużlowa reprezentacja Polski nie dała żadnych szans reszcie świata

Faworytem do wygranej byli Polacy, ale ich rywale na samym początku sprawili niespodziankę i to reszta świata po dwóch biegach prowadziła 8:4. Sygnał do odrabiania strat dał Bartosz Zmarzlik i Wiktor Przyjemski. Pierwszy z nich wywalczył trzy punkty, a młodszy kolega z Orlen Oil Motoru dorzucił jedno „oczko”. Natomiast w piątej gonitwie dwójka przedstawicieli Orlen Oil Motoru zamieniła się miejscami i zrobiło się 15:15. To nie był koniec, bo w gonitwie siódmej Zmarzlik by pierwszy, a Przyjemski linię mety minął tuż za nim. Biało-Czerwoni wyszli na zdecydowane prowadzenie i nie oddali go już do samego końca. Lider Orlen Oil Motoru zdobył tego dnia 13 punktów, a Przyjemski zakończył zmagania z dorobkiem 11 „oczek” i dorzucił punkt bonusowy. Trzecim z przedstawicieli mistrza Polski w sobotę był Dominik Kubera, który zdobył osiem punktów i bonus. Wynik ten mógł być lepszy, ale popularny Domin w sobotnich zawodach miał nieco pecha, bo w jednym z występów przytrafił mu się defekt.

A kto punktował dla reszty świata? Najlepszy wynik zanotował Daniel Bewley zdobywając 11 punktów. Solidnie zaprezentował się Mikkel Michelsen i Nicki Pedersen, ale to było za mało by w jakikolwiek sposób postraszyć w Rzeszowie Polaków, którzy wygrali ze zdecydowaną przewagą.

Polska – Reszta świata 53:36

Polska: 9. Patryk Dudek 10+2 (0,1,3,2*,3,1*) * 10. Piotr Pawlicki 11+1 (2,2*,3,1,1,2) * 11. Dominik Kubera 8+1 (2,2,d,1*,3) * 12. Bartłomiej Kowalski 0 (d,-,-,-,-) * 13. Bartosz Zmarzlik 13 (3,1,3,3,3) * 14. Wiktor Przyjemski 11+1 (1,3,2*,3,2,0).

Reszta świata: 1. Daniel Bewley 11 (3,3,1,2,2) * 2. Ryan Douglas 1 (1,u,0,d,-) * 3. Mikkel Michelsen 7+1 (3,0,0,3,1*) * 4. Keynan Rew 6 (1,2,1,0,2) * 5. Nicki Pedersen 7 (d,1,1,2,3) * 6. Villads Nagel 4 (2,0,2,0,0).

