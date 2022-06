KUL ogłosił kiedy zacznie kształcić lekarzy. Jest zgoda ministra Czarnka

Kierunek lekarski w tej chwili można studiować w Lublinie na Uniwersytecie Medycznym. W ostatniej rekrutacji na I rok kierunku lekarskiego było 330 miejsc, a chętnych 10 razy więcej.

Zgodę dla KUL na uruchomienie studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim wydał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który jest również profesorem tej uczelni. KUL ma pozytywne rekomendacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Ministra Zdrowia.

– To bardzo ważny moment w ponad stuletniej historii naszego uniwersytetu. Otworzenie kierunku lekarskiego będzie realizacją idei naszego założyciela ks. Idziego Radziszewskiego. Studia medyczne są prowadzone przez uniwersytety katolickie w wielu krajach na świecie. Naturalną rzeczą jest byśmy dołączyli do ich grona. Kształcąc nowych lekarzy odpowiemy także na potrzeby społeczne, związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych – powiedział rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Kierunek lekarski będzie prowadzony przez KUL w kampusie na lubelskim Konstantynowie, gdzie działają nowoczesne laboratoria i specjalistyczna infrastruktura, która jest sukcesywnie uzupełniana. Kształcenie ma rozpocząć się jesienią 2023 roku.

Początkowo medycynę na KUL będzie mogło studiować 60 osób, ale z każdym rokiem ich liczba ma się zwiększać. W planach jest także uruchomienie tego kierunku w języku angielskim.

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL prowadzi już studia pielęgniarskie oraz położnictwo.