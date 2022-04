Nie ma obostrzeń epidemicznych. Dlaczego lubelscy studenci nie wracają w pełni na uczelnie?

Sprowadzasz auto z zagranicy, a nie lubisz przepłacać? Zobacz, jak szybko sprawdzić historię pojazdu z autoDNA

Co roku do Polski sprowadza się prawie milion samochodów używanych. W 2021 roku było ich ponad 900 tysięcy, co – biorąc pod uwagę pandemię – jest wysokim wynikiem. Lwia część aut pochodzi z Unii Europejskiej, a szczególnie z Niemiec. Wśród najchętniej wybieranych modeli są Audi A4, Volkswagen Golf, Opel Astra, BMW 3, Audi A3, Volkswagen Passat i Ford Focus. Z roku na rok rośnie też niestety liczba importowanych aut powypadkowych – przede wszystkim dlatego, że można na nich dobrze zarobić. To dlatego tak ważna jest historia pojazdu – zanim kupisz auto, koniecznie ją sprawdź!