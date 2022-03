Studenci oddawali krew z myślą o walczącej Ukrainie. "Każda pomoc jest potrzebna" [zdjęcia]

Akcje poboru krwi na Politechnice Lubelskiej odbywają się systematycznie, jednak wtorkowa została zorganizowana w związku z trwającą wojną w Ukrainie.

Wśród osób, które wzięły w niej udział było wielu ukraińskich studentów. – Pochodzę z Kijowa. Studiuję tu informatykę. Przyszedłem, bo uważam, że każda pomoc jest cenna. Jestem również wolontariuszem na infolinii w Społecznym Komitecie Pomocy dla Ukraińców w Centrum Kultury w Lublinie – mówi Maksym.

– Nigdy wcześniej nie oddawałem krwi. Wszystkiego dowiedziałem się na miejscu. Jestem tutaj, ponieważ w obecnej sytuacji każda pomoc jest potrzebna – mówi Dominik z Hrubieszowa, student Mechaniki i Budowy Maszyn PL

– Zebrana krew zostanie opracowywana w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a w zależności, jakie będzie zapotrzebowanie skierowana dalej. Zainteresowanie jest duże. Do godziny 11.30 krew oddało już około 30 osób – mówi Iwona Grabek z RCKiK Lublin.

Do punktu zorganizowanego w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii PL na ul. Nadbystrzyckiej zgłosiło się również wielu studentów, którzy chcieli poznać procedury poboru.

– Przyszedłem zobaczyć, jak to wygląda i jakie muszę spełniać warunki. Jest to bardzo ważna akcja, ponieważ można oddać krew żołnierzom i cywilom w Ukrainie. Pochodzę z miejscowości Sumy, blisko granicy z Rosją. Obecna sytuacja nie jest tam najlepsza. Rodzice przyjechali do Polski, ale dziadkowie zostali w kraju, bo mieszkali tam całe życie. Codziennie się z nimi kontaktuję. Dowiedziałem się, że przez kilka dni nie mieli wody i energii, przez co w domach było bardzo zimno. Teraz jest tam w miarę stabilnie, ale wszyscy boimy się, że mogą znowu strzelać – mówi Andriy, student III roku Mechaniki i Budowy Maszyn PL

Dr inż. Jakub Szabelski, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PL, zapewnia, że jeśli zajdzie taka potrzeba, krew zostanie przekazana na Ukrainę na podstawie umów międzynarodowych.

Do tego czasu będzie magazynowana w bankach krwi jako zabezpieczenie potrzeb.