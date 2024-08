Edukacja przyszłości- SOSW w Świdniku dołącza do projektu Erasmus

Podjęcie realizacji międzynarodowego projektu Erasmus „Enhancing Motor Skills in Children with Special Needs Through Virtual Reality Exercises: VR-SEN” ma na celu opracowanie interaktywnego programu nauczania z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (VR). Nauczyciele SOSW wykorzystają go do edukacji uczniów.

Dzięki niemu nauczyciele i terapeuci będą mogli wziąć udział w szkoleniach za granicą, na których zdobędą nowe umiejętności w stwożeniu angażującego programu nauczania przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii.

- Koordynator projektu dopasowuje szkolenia do potrzeb nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie nauczania motorycznego dzieci lub chcą podnieść swój poziom języka obcego - mówi Joanna Drzewińska z SOSW w Świdniku.

To nie pierwszy międzynarodowy projekt realizowany w SOSW w Świdniku. Obecnie placówka jest w połowie realizacji projektu „Avatar SEN”, którego celem jest stworzenie wirtualnych awatarów i wykorzystanie ich do indywidualnego nauczania uczniów.

Koordynatorem obu projektów jest Marta Kubiak. Projekt VR-SEN potrwa do lipca 2026 roku i będzie współrealizowany z partnerami z Turcji, Grecji, Włoch i Hiszpanii. Inicjatywa jest sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.