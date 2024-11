Jaśniej i taniej. Wymienią aż 885 lamp w mieście

Świdnik jest pierwszym samorządem na Lubelszczyźnie, który skorzystał z tego rodzaju finansowania, co jest efektem wcześniej (we wrześniu) składanych wniosków. Podpisanie umowy z BGK to kluczowy krok do zakończenia wymiany przestarzałego oświetlenia ulicznego.

- Wcześniej, dzięki wsparciu funduszy unijnych, ale już w ramach innego projektu (Urzędu Marszałkowskiego) wymieniono ponad 1000 lamp. Teraz przyszedł czas na pozostałe - mówi Marcin Dmowski, burmistrz Świdnika.

Projekt obejmuje wymianę 885 lamp emitujących żółte światło na nowoczesne lampy LED z systemem sterowania, a także 403 betonowych słupów na aluminiowe, wyposażone w nowe wysięgniki. Są to lampy w dużej mierze znajdujące się na głównych ulicach miasta m.in. al. Lotników Polskich, al. Armii Krajowej, ul. Gen. Stanisława Maczka. Koszt całej inwestycji wynosi 6 mln zł, z czego tylko milion złotych pochodzi z budżetu miasta.

Władze miasta podkreślają, że wymiana oświetlenia przyczyni się do ochrony środowiska, a także do znacznych oszczędności na opłatach za zużytą energię.

- Przewidujemy, że przez najbliższy rok zużycie energii będzie niższe o 50% niż dotychczas przy równoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu oświetlenia- oświadcza Dmowski - Obecnie samorządy korzystają z niskich cen energii wynoszących około 60 gr. za kWh, które mają obowiązywać także w przyszłym roku. Jednak w dłuższej perspektywie spodziewamy się wzrostu cen, nawet trzykrotnego – dodaje.

Nowoczesne oświetlenie to również większe bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie w zimowe wieczory, kiedy zmrok zapada wcześniej.

Jak poinformował burmistrz, po opracowaniu programu funkcjonalno- użytkowego, miasto ogłosi przetarg, prawdopodobnie w styczniu 2025 roku. Same prace mają potrwać dwa lata (2025- 2026).