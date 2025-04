Świdnik Air Festival przyjmuje nową formułę - impreza nie będzie odbywać się co roku jak to miało miejsce w poprzednich latach, tylko co dwa. Organizatorzy podjęli taką decyzję po analizach poprzednich edycji festiwalu.

- Chcemy by Miasto Świdnik organizując imprezy plenerowe odpowiadało wszystkim gustom i preferencjom. W tym roku czeka nas koncert w centrum miasta, Kulturalne lato, Świdnicka Noc Kultury , a to tylko niektóre z zaplanowanych wydarzeń. Niespodzianką będzie duże muzyczne wydarzenie plenerowe we wrześniu 2025 na lotnisku. Koncepcja jest taka, by w każdym roku organizować duże plenerowe wydarzenie, ale na przemian festiwal lotniczy z festiwalem muzycznym – mówi Marcin Dmowski, burmistrz Świdnika.

Jak mówi Monika Wójcik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, który zajmuje się organizacją Świdnik Air Festival, pozwoli to na lepsze dopracowanie szczegółów i wprowadzenie nowych pomysłów.

- Mamy nadzieję, że wydarzenie będzie jeszcze bardziej wyjątkowe, a czas oczekiwania na nie sprawi, że będzie niezwykłe. W tym roku wypełnimy kalendarz wydarzeń wieloma atrakcjami, tak by każdy znalazł coś dla siebie - dodaje.

W związku z tym, kolejna edycja Świdnik Air Festival odbędzie się w czerwcu 2026 roku. To jednak nie oznacza, że fani pozostaną w próżni - na mediach społecznościowych będą pojawiać się szczegóły dotyczące imprezy.