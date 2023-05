III Świdnik Air Festival 2023. Dla spotterów przygotowano specjalną ofertę

– Lotnictwo od zawsze stanowiło jeden z fundamentów tożsamości naszego miasta. To dla nas ważne, żeby przypominać o nim w sposób nowoczesny i atrakcyjny – mówi burmistrz Waldemar Jakson. – Staramy się, żeby tegoroczne lotnicze święto było co najmniej tak dobre jak poprzednie. Świdnik Air Festival to wydarzenie podczas którego zobaczymy najlepszych pilotów z Polski i świata, nie zabraknie też lokalnych akcentów, takich jak replika przedwojennej konstrukcji RWD8 czy AN-2, potocznie zwany „Antkiem”.

Dyrektor tegorocznych pokazów lotniczych Maciej Madej zapowiada, że największymi gwiazdami będą: Fundacja Eskadra, która zaprezentuje samoloty odrzutowe Lim-2 i SBLim-2, za których sterami usiądą Bartłomiej Maciejczyk i Mateusz Strama. Łukasz Czepiela, wykona akrobację na samolocie Edge540; Grupa Retro Sky Team zaprezentuje rekonstrukcję bitwy powietrznej z czasów II wojny światowej; Legenda akrobacji lotniczej – litewski pilot Jurgis Kayris na SU-31. Będą odrzutowe Iskry, grupa akrobacyjna Firebirds, historyczny „Wiedeńczyk”, a finałem będzie pokaz nocny Marka Choima na samolocie Extra-330sc, formacja AeroSparx i Flying Dragon Team i śmigłowiec Bolkow z dużą ilością pirotechniki.

– Świdnik Air Festiwal to wiele godzin lotniczych akrobacji, najlepsi piloci, ale też wystawy samolotów i sprzętu wojskowego. Obecność wojska przyjmie formułę stoisk informacyjno-promocyjno-rekrutacyjny, gdzie będzie można będzie zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wojskowym, porozmawiać z operatorami sprzętu i rekruterami oraz poznać ofertę wojska, która jest niezwykle bogata i atrakcyjna. A co najważniejsze, poprzez złożenie wniosku zgłosić się do wybranej przez siebie ochotniczej formy pełnienie służby. Dla naszych rekruterów to idealna okazja, aby szczegółowo zaprezentować ofertę Wojska Polskiego i pokazać, że Wojsko Polskie to naprawdę doby kierunek i doskonała forma realizacji planów na życie – mówi płk Jerzy Flis – szef Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

III Świdnik Air Festival 2023 jest największą imprezą organizowaną w tym roku przez Miasto Świdnik i Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku. Organizatorzy spodziewają się kilku tysięcy osób, które przyjadą do miasta by wziąć udział w wydarzeniu.

Zaczęła się przedsprzedaż biletów, które są tańsze niż kupowane w dniu imprezy. Sprzedaż prowadzi kasa kina Lot i serwis biletyna.pl. Wszystkie bilety kupione online będą podlegały w dniu imprezy wymianie na opaskę upoważniającą do wejścia na teren pokazów.

* Bilet ulgowy: w przedsprzedaży 30 zł; w dniu imprezy 40 zł; dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny/ Ogólnopolskiej Karty Seniora 25 zł

* Bilet normalny: w przedsprzedaży 40 zł; w dniu imprezy 50 zł; dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 35 zł.

* Bilet SPOTTER: 100 zł * VIP: 200 zł.