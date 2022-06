"Każdy mieszkaniec Świdnika będzie mógł zatracić się w świecie kultury i sztuki wybierając to, co mu najbardziej przypadnie do gustu" – gwarantują organizatorzy z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, zapowiadając m.in. koncerty, warsztaty, spektakle i pokazy filmów.

– Pierwsze wydarzenia organizowane w ramach II Nocy Kultury rozpoczną się już o godz. 10.30 – zapowiada Martyna Valkov-Mazur, koordynatorka wydarzenia. – Będzie bardzo dużo atrakcji dla dzieci m.in. w Zaułku Poetów (ul. Niepodległości 13), ale nie tylko, bo np. na Skwerek im. prof. Zyty Gilowskiej (ul. gen. L. Okulickiego 1) zapraszamy przede wszystkim seniorów. W tym miejscu, przy udziale mieszkańców, będzie m.in. powstawać pamiątkowa mozaika ceramiczna (godz. 11-16), a także joga dla seniorów (godz. 14-15, należy zabrać ze sobą matę lub kocyk).

Zaplanowanych wydarzeń jest dużo (potrwają w sumie do godz. 2 nocy). Główne atrakcje będą na pl. Konstytucji 3 Maja, na którym o godz. 15.30 burmistrz Świdnika Waldemar Jakson przekaże klucze do miasta. Później będą występy i koncerty (Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniacy” – godz. 15.45, „Orkiestry na Dużym Rowerze”, godz. 16.15. Zaprezentują się też grupy artystyczne Spółdzielczego Domu Kultury (godz. 17).

Zaplanowane są też warsztaty Akrobatycznego Teatru Ekstremalnego „Ocelot” (godz. 17.30). Artyści zaprezentują swoje umiejętności publiczności w spektaklu „Sen nocy letniej” (godz. 22). Przez teatrem „Ocelot” wystąpi grupa Teatroterapia lubelska” ze spektaklem „Ja Kaspar”. Wydarzenia na głównym placu miejskim zakończy Noc Światła z „Los Fuegos” (lightshow, bodypainting, fireshow, początek o godz. 22.45).

Sporo będzie się też działo w innych częściach miasta. I tak np. w muszli koncertowej Centrum Usług Społecznych (ul. kard. S. Wyszyńskiego 5) już od godz. 11 rozpoczną się występy taneczne i wokalne grup z MOK, a także ZTL Leszczyniacy i Helicopters Brass Orchestra.

W Parku Avia (ul. Fabryczna 3) będzie można sobie zrobić zdjęcie na ściance przygotowanej przez Pawła Adamca, posłuchać koncertu muzyki jazzowej („Ukrainian Polish Jazz”) w tężni solankowej (godz. 19.30). Zaś pół godziny przed północą rozpocznie się Noc Horroru (akcja performatywna). Poza tym będzie specjalna strefa z DJ’em (godz. 20.30-24).

Z kolei LOF Wyspa, czyli park przy ul. Krępieckiej, zmieni się w kino plenerowe. Zostaną wyświetlone dwa filmy „Cwaniaki z Hollywood” (godz. 22) i „Jeden gniewny człowiek” (godz. 24).

Podczas Świdnickiej Nocy Kultury duet z Francji – klown i fotograf – będą zaczepiać przechodniów i robić im zdjęcia. Natomiast na błonach i parkingu koło Urzędu Miasta (ul. Wyspiańskiego 27) zaplanowano m.in. pokaz mody przedwojennych polskich motocyklistek i wystawę motorów ze Strefy Historii (godz. 18.30-19.30) i potańcówkę (godz. 20- 22).

PROGRAM II ŚWIDNICKIEJ NOCY KULTURY

Muszla koncertowa CUS (ul. kard. S. Wyszyńskiego 5)

11:00 – Grupy Disco Dance, instr. Anna Łakota

11:15 – Grupa Step, instr. Anna Łakota

11:25 – Zespół Fly Five, instr. Agnieszka Wąsik

12:05 – ZTL Leszczyniacy, instr. Beata i Lech Leszczyńscy

12:50 – Mania śpiewania, instr. Ewa Kondrat

13:00 – Jarek Leśny

13:30 – Helicopters Brass Orchestra, dyryg. Rafał Maruszak

Park Avia (ul. Fabryczna 3)

12:00–00:30 – REDECOWALLS no. 1 Pawła Adamca – ścianka do robienia pamiątkowych zdjęć

15:00–19.:00 – Animacje i atrakcje dla dzieci

19:30–20:30 – Koncert: „Ukrainian Polish Jazz” w tężni solankowej

20:30–24:00 – Strefa chill z DJ’em

23:30–24:00 – Noc Horroru (akcja performatywna)

LOF Wyspa (ul. Krępiecka 3)

22:00–00.00 – Kino plenerowe: „Cwaniaki z Hollywood”

00:00–02:00 – Kino plenerowe: „Jeden gniewny człowiek”

Plac Konstytucji 3-go maja

15:30–15:45 – Przekazanie kluczy do miasta przez Burmistrza Świdnika

15:45–16:00 – Występ Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniacy”

16:15–17:00 – Koncert „Orkiestry na Dużym Rowerze”

17:00–17.30 – Prezentacja grup artystycznych Spółdzielczego Domu Kultury

17:30–18:30 – Warsztaty Akrobatycznego Teatru Ekstremalnego „Ocelot”

20:45–21:30 – Spektakl „Ja Kaspar” grupy „Teatroterapia lubelska”

22:00–22:30 – Spektakl Akrobatycznego Teatru Ekstremalnego „Ocelot”: „Sen nocy letniej”

22:45–23:15 – Noc Światła z „Los Fuegos”: lightshow, bodypainting, fireshow

Zaułek Poetów (ul. Niepodległości 13)

10:30–12:30 – Strefa dla malucha: animacje i atrakcje dla dzieci

12:00–13:00 – Warsztaty muzyczne dla dzieci „Otulanie dźwiękiem”

13:30–14:30 – Zajęcia ruchowe dla rodzin z dziećmi

16:30–17:30 – Spektakl dla dzieci: „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał przyjaciela” –Centrum Kultury i Sztuki Siedlce

18:00–19:00 – Bajka improwizowana grupy „Poławiacze Pereł”

Galeria Venus/ Strefa Historii (ul. kard. S. Wyszyńskiego 17)

16:00–24:00 – Nocne loty symulatorem lotów w Strefie Historii (rezerwacja miejsc na stronie MOK)

23:00–02:00 – Silent disco na parkingu podziemnym Galerii Venus

MOK (al. Lotników Polskich 24)

Skwerek:

15:00–19:00 – Retro fotobudka (możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia)

Hol I piętro:

12:00 – Turniej szachowy, prow. Marcin Detiuk

Sala kameralna:

19:00 – „Wiesiek” – teatr Joke, reż. zespół i Monika Rulka

20:15 – „Tu mnie nie znajdą” – teatr Puk-Puk, reż. Katarzyna Marjasiewicz

21:10 – “Oblicza uczuć” (w wyk. Anna Bryk, Andrzej Wiśnioch – aktorzy “Teatru Drogi”, Kamila Krzeszowiec), reżyseria: zespół

Galeria „Za szybą”:

Wystawa prac grup:

„Pod błękitną paletą”, instr. Renata Szuryga

Pracowni Ceramiki „Anima Art”, instr. Igor Kaznowski

Malarstwa Sztalugowego, instr. Wioleta Maciejczyk

Plastyki Sensorycznej, instr. Małgorzata Strzelec

Rękodzieła, instr. Małgorzata Strzelec

Kino LOT:

23:00–01:00 – Seans nocny: „Wszystko wszędzie naraz”

Błonie i parking pod Urzędem Miasta (ul. S. Wyspiańskiego 27)

14:00–22:00 – REDECOWALLS no. 2 Pawła Adamca – ścianka do robienia pamiątkowych zdjęć

14:00–24:00 – Strefa gastronomiczna

15:00–20:00 – Animacje i atrakcje dla dzieci (miasteczko cyrkowe)

15:00–19:00 – Tworzenie wspólnego dzieła na wielkim formacie (wymagany strój roboczy)

18:30–19:30 – Pokaz mody przedwojennych polskich motocyklistek oraz wystawa motorów ze Strefy Historii

20:00–22:00 – Potańcówka połączona z warsztatami retro tańców miejskich. Prowadzenie: Bogumiła i Piotr Zgorzelscy z Akademii Tańca Tradycyjnego z udziałem Lubelskiej Orkiestry Rodzinnej

Skwerek z fontanną (przy muszli CUS)

15:00–19:00 – Retro fotolustro (możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia)

Skwerek im. Prof. Zyty Gilowskiej (ul. gen. L. Okulickiego 1)

11:00–16:00 – „Drzwi kultury” – wspólne tworzenie pamiątkowej mozaiki ceramicznej

Prezentacja działalności świdnickiego Związku Emerytów i Rencistów

12:00–13:00 – Pilates oraz ćwiczenia ruchowe i oddechowe pod chmurką

14:00–15:00 – Joga dla Seniorów: relaksacja i oddech (wymagane własne maty i/lub kocyki)

15:45–16:45 – Kąpiel w dźwiękach (wymagane własne maty i/lub kocyki)

ULICE MIASTA

17:00–20:00 – Lubelska Orkiestra Rodzinna w Retro autobusie „Gutku”. Zaprasza, animuje, jeździ po mieście – finał: potańcówka na Błoniach pod Urzędem Miasta

15:00–19:30 – Szczudlarze, master baloniarze, mimowie, żywe rzeźby, żonglerzy, omnibusy, karykaturzyści

15:00–19:00 – Clown Konzept – Klown Pat Belland w towarzystwie fotografa Jef’a Rabillo spaceruje po mieście i zabawia przypadkowych przechodniów

15:00–19:00 – Parada całodniowa Poławiaczy Pereł z użyciem motolotni

15:00–22:00 – Retro autobus „Gutek” jeżdżący po Świdniku (17:00–20:00 z udziałem Lubelskiej Orkiestry Rodzinnej)

12:00–02:00 – Instalacje artystyczne Pawła Adamca

14:00–19:00 – Kwiatowy projekt dzieci ze Szkoły Podstawowej nr. 5 i Przedszkoli „Sigma i Pi” oraz nr.4 ze Świdnika

Szkoła językowa Konrad Dejko (al. Wojska Polskiego 26)

21:00, 22:00, 23:00 – Wirtualne spacery po Cambridge

MOLON LABE (Al. Lotników Polskich 9)

10:00–18:00 – American Guns & Cars

Teren zielony pod Bricomarche (ul. Sportowa 1)

14:00–18:00 – Atrakcje dla dzieci