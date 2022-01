Lubelskie. Włamywacz zatrzymany. Pomogło nagranie z kamer

– Policjanci ze Świdnika ustalili mężczyznę, który włamał się na terenie myjni samochodowej do pojemnika na bilon. Mimo że włamanie było skuteczne to jednak sprawca nie zaliczy go do udanych – opisuje st. asp. Elwira Domaradzka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. – Jego łupem padło raptem 50 złotych, a ponieważ było to kolejne tego typu włamanie w okolicy to policjanci już sprawdzają czy jest odpowiedzialny za pozostałe włamania do "myjek".

Rzeczniczka KPP w Świdniku przyznaje, że w ustaleniu sprawcy, pomocny okazał się miejski monitoring, "którego kamery rozmieszczone są w ponad 100 punktach na terenie miasta".