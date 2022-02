Świdnik: Miasto dofinansuje budowę wiat śmietnikowych. Radni mają też inny pomysł

Na ostatnim posiedzeniu Rada Miasta Świdnik zaakceptowała zasady udzielania dotacji do budowy altan śmietnikowych.

– Zapotrzebowanie na tego typu działania jest bardzo duże – ocenił radny Marcin Magier. – Pan przewodniczący (Włodzimierz Radek – red.) się uśmiecha, bo wiem, że do niego także już takie głosy dotarły.

Radny Magier zaznaczył, że wiaty śmietnikowe pomagają utrzymać porządek w mieście. – Altany zapobiegają także dziwnym i złym zachowaniom, które mają miejsce. M.in. uniemożliwiają wyciąganie śmieci przez różne osoby postronne, które nieraz poszukują jakichś cennych surowców w śmietnikach – stwierdził Magier. – Kiedy ich nie ma, powstają też dzikie wysypiska, co m.in. jakiś czas temu miało miejsce na ul. Spadochroniarzy. Wiaty to również zabezpieczenie przed dostępem dzikich zwierząt do odpadów.

Zdaniem radnego, „zakończy to także podrzucanie śmieci przez osoby z innych gmin” na teren miasta. – Co z kolei może wpłynąć bardzo pozytywnie na koszt zagospodarowania odpadami – stwierdził radny Magier.

– Debatę na ten temat prowadziliśmy niemal dwa lata – podliczył radny Waldemar Białowąs. – Dobrze, że w końcu dojdzie do sfinalizowania tego pomysłu.

Na sesji padła też propozycja dotycząca budowy oświetlenia na terenach, które nie są własnością miasta. – Może nawet byłby to taki analogiczny program „Jasne podwórko” – zaproponował radny Magier, który przyznał, że pracuje nad tym tematem razem z przewodniczącym świdnickiej rady. Chodzi o to, by miasto dofinansowywało budowę oświetlenia na terenach należących do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. – Będę liczył, że może w przyszłości uda nam się spotkać i porozmawiać o tej sprawie – zakończył swoją wypowiedź radny Magier.

Tymczasem dotacja do budowy wiat śmietnikowych będzie wynosić do 50 proc. kosztów wybudowania altany, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych.