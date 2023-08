Nieszczęśliwy wypadek przy zbiorze wiśni

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w środę na terenie gminy Rybczewice Pierwsze. – Jak ustalili policjanci w sadzie podczas zbioru wiśni 39–letnia kobieta najprawdopodobniej poślizgnęła się i upadła dostając się pod koło służącej do zbioru wiśni maszyny podpiętej do ciągnika– relacjonuje aspirant sztabowy Elwira Domaradzka ze świdnickiej komendy. Pojazdem kierowała 21–latka. Z kolei, 39–latka została przetransportowana śmigłowcem do szpitala.

Policja apeluje, by podczas prac sezonowych zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy używane są maszyny rolnicze.