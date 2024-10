Pokoleniowe sadzenie drzew w Świdniku

W wydarzeniu na skwerze przy kinie LOT wzięli udział świdniczanie w różnym wieku - zarówno młodsi, jak i starsi, a także pracownicy lokalnych urzędów. Inicjatywa ta, jak zauważają organizatorzy, symbolizuje „ciągłość pokoleń”.

- Dla nas jest to coś pięknego i mamy nadzieję, że te drzewa będzie można oglądać w następną rocznicę - powiedziała Aneta Ptaszyńska, prezes Fundacji Pszczoły i Drzewa.

Wydarzenie miało także wymiar edukacyjny. Uczestnicy mogli skorzystać z warsztatów ekologicznych. Jedne z nich, zatytułowane „Drzewa w wierzeniach słowiańskich”, poświęcone były drzewoterapii oraz symbolice drzew w kontekście dawnych wierzeń słowiańskich. Warsztaty prowadzone przez Błażeja Maciorowskiego, byłego pracownika Ogrodu Botanicznego UMCS, przyciągnęły dorosłych, w tym seniorów z Klubu Seniora, działającego przy Centrum Usług Społecznych, oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W warsztatach zatytułowanych „Nasze zielone drzewo rodowe” uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 4 w Świdniku. Maluchy z wielkim zainteresowaniem słuchały Aleksandry Wołodzko, doświadczonej animatorki, która opowiadała o gatunkach drzew występujących w mieście. Na zakończenie warsztatów dzieci stworzyły swoje „drzewo rodowe” z zebranych liści.

Choć nasadzenia drzew zazwyczaj kojarzą się z wiosną, prezes fundacji podkreśla, że jesień również jest odpowiednim czasem do tego typu akcji. Wystarczy zdążyć przed pierwszymi mrozami. Posadzone drzewa to gatunki rodzime i miododajne, co dodatkowo nawiązuje do 550. rocznicy powstania województwa lubelskiego.

Piątkowe wydarzenie w Świdniku, zorganizowane przez Fundację Pszczoły i Drzewa pod hasłem „Zazieleńmy nasze miasto”, było częścią projektu Urzędu Marszałkowskiego pn. „ZasadźMY 550 drzew”. Do obchodów jubileuszu włączyły się także inne miasta regionu, takie jak Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów i Włodawa, gdzie akcje były przeprowadzane przez inne organizacje.

Województwo Lubelskie zostało utworzone w 1474 roku z inicjatywy króla Kazimierza Jagiellończyka. Podczas styczniowego briefingu prasowego Mieczysław Ryba, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, podkreślił znaczenie regionu, mówiąc, że „Lublin i Lubelszczyzna były bramą Zachodu na Wschód.”