Świdnik. Jednak potrzeba więcej pieniędzy na targ

Budowa świdnickiego targowiska jest zaplanowana na 2023 rok (fot. Marcin Dmowski/Faceebook)

Co najmniej 4 miliony złotych będzie musiał dołożyć świdnicki Urząd Miasta, by podpisać umowę z wykonawcą, dotyczącą przebudowy miejskiego targowiska. Do ostatniego przetargu wpłynęły trzy oferty, wszystkie dużo powyżej kwoty zakładanej na sfinansowanie tej inwestycji.

