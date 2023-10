Sara wytropiła złodzieja

Do świdnickiej komendy zgłosiła się kobieta z zawiadomieniem o kradzieży z włamaniem. – Z jej zgłoszenia wynikało, że ktoś włamał się do niezamieszkałego domu jej rodziców oraz do garażu. Łupem złodzieja padł różnego rodzaju sprzęt i przedmioty. Straty sięgały 30 tysięcy złotych – relacjonuje aspirant sztabowy Elwira Domaradzka ze świdnickiej policji.

Na miejsce włamania pojechał policjant ze swoją podopieczną Sarą, która podjęła trop. W efekcie doprowadziła policjantów do posesji, w której znajdował się 33–latek. – Mężczyzna początkowo zaprzeczał, aby miał cokolwiek wspólnego z kradzieżą, jednak okazało się, że w jego domu znajdują się skradzione przedmioty– dodaje Domaradzka.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Aspirant sztabowy Sławomir Maciąg ze świdnickiej komendy oraz jego czworonożna podopieczna Sara wygrali wojewódzkie eliminacje do XX Kynologicznych Mistrzostw Policji, które odbyły się w ubiegłym miesiącu.