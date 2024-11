Świdniczan czekają kolejne podwyżki

Na ostatnim posiedzeniu rady miasta zdecydowano o podniesieniu stawki podatków od nieruchomości i gruntów. Jednak zmiany nie dotkną właścicieli małych firm, którzy będą rozliczani inaczej niż ich więksi konkurenci m.in. funkcjonujące w Strefie Aktywności Gospodarczej w Świdniku.

Nowe zmiany mają ułatwić prowadzenie działalności mniejszym firmom na terenie miasta. Burmistrz podkreślił, że duże przedsiębiorstwa otrzymują znaczące wsparcie dzięki realizacji inwestycji drogowych i komunikacyjnych.

- Małym przedsiębiorcom, którzy posiadają lokale do 100 mkw, proponujemy utrzymanie dotychczasowej stawki - poinformował burmistrz Marcin Dmowski, którzy jak zaznaczył, stanowią aż 63% z wszystkich przedsiębiorców w mieście.

W praktyce oznacza to, że firmy posiadające lokale o łącznej powierzchni do 100mkw będą płacić obecną stawkę, czyli 29,90 zł za mkw, podczas gdy przedsiębiorcy przekraczający ten limit powierzchniowy będą musieli zapłacić 34zł.

Podwyżka obejmie również podatek od gruntu, który wzrośnie z 1,10 zł do 1,38 zł za mkw, a także od budynków mieszkalnych - z 0,99 zł do 1,19 zł za mkw. Więcej zapłacą też właściciele lokali przeznaczonych na działalność leczniczą - wówczas zapłacą 6,95 zł za mkw, w porównaniu do 5,80 zł w bieżącym roku.

O przyjęciu uchwały zdecydowało 15 radnych, w tym zarówno członkowie koalicji rządzącej (KWW Marcin Dmowski- Porozumienie Samorządowe), jak i części opozycji (KWW Koalicja 15 Października i KWW Projekt Świdnik).