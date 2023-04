Świdnik. Nowa galeria handlowa potrzebuje ronda? Bo ruch jest większy

Przy drodze w kierunku Franciszkowa, u zbiegu al. Armii Krajowej i ul. Pileckiego, powstało centrum handlowe. Na parkingu są miejsca dla 250. aut. W weekend otwarcia była spora rotacja pojazdów i klientów, którzy pojawili się także pieszo. O zmianach, jakie zaszły w tym rejonie, rozmawiali miejscy radni.

– Do czasu otwarcia centrum handlowego w tej okolicy ruch był niewielki. Teraz sytuacja się zmienia, widać to było zwłaszcza podczas pierwszych dni handlu. Na skrzyżowaniu: alei Armii Krajowej, ulicy Krańcowej i ulicy Maczka, której przedłużeniem jest zjazd do galerii handlowej, może być problem. Wyjeżdżający z ul. Maczka mają łatwy prawoskręt, gorzej jest gdy kierowcy wyjeżdżają z centrum handlowego ulicą Pileckiego w stronę ul. Maczka i Armii Krajowej – tłumaczy Janusz Królik, wiceprzewodniczący Rady Miasta Świdnik, który na ostatniej sesji zwracał uwagę na bezpieczeństwo w tej części miasta.