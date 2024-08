Świdnik dla kobiet- rusza nabór do Rady Kobiet

W Świdniku 19 sierpnia rusza nabór do II kadencji Świdnickiej Rady Kobiet. Mieszkanki gminy, które ukończyły 18 lat i aktywnie angażują się w inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności mogą włączyć się w działania podejmowane na rzecz lokalnej społeczności

Świdnicka Rada Kobiet, działająca jako organ opiniodawczo-doradczy burmistrza, powstała w 2021 roku z inicjatywy poprzedniego burmistrza, Waldemara Jaksona. W ciągu trzech lat udało się zrealizować takie projekty, jak „Kobiece środy” w Parku Avia, „Wielkanocne polowanie”, „Lotnicze miasteczko dla dzieci”, akcja charytatywna „Rak to nie wyrok” oraz festyn rodzinny „Rodzina razem”.

– Dla nas to ogromna radość i satysfakcja, że mogliśmy działać dla dobra innych i że będzie to kontynuowane – przyznaje Renata Elmerych. – Liczymy, że kolejna kadencja i panie będą równie aktywne i chętne do pracy, już przy nowym burmistrzu. Chcemy, aby to, co udało nam się wprowadzić w życie, było kontynuowane.