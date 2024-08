Świdnik obchodzi 104. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Spotkajmy się nad wodą. Zapraszamy do Wałowic koło Józefowa nad Wisłą

To będzie już siódmy przystanek naszej wakacyjnej akcji "Spotkajmy się nad wodą". Tym razem wybierzemy się nad królową polskich rzek. W najbliższą sobotę (17 sierpnia) zapraszamy do Wałowic w gminie Józefów nad Wisłą. Będą gry i zabawy oraz konkursy z nagrodami. O pyszne jedzonko zadba miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, a na koniec porwiemy Was do potańcówki pod gwiazdami.