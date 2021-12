Świdnik pyta mieszkańców o komunikację miejską i dojazdy do Lublina

Konsultacje społeczne online, które mają pomóc ustalić nową siatkę połączeń i nowe przystanki rozpoczynają się w poniedziałek.

– Z końcem roku oddajemy do użytku kilka nowych ulic: Nadleśną, Solidarności i Kusocińskiego. W związku z tym konieczne będą zmiany dotyczące siatki połączeń autobusowych – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika. – W budżecie miasta zabezpieczmy na ten cel ok. 2,5 mln zł. Chcemy zwiększyć liczbę kursów na trasie Świdnik-Lublin. Chodzi o dotychczasowe trzy linie autobusowe nr 5,35 i 55, bo nie przewidujemy wprowadzania nowych linii. Chcemy natomiast uruchomić komunikację wewnętrzną w mieście. Planujemy zakup trzech autobusów wodorowych. Pojazdy te kursowałyby po Świdniku i dowoziły mieszkańców do nowo wybudowanego dworca przesiadkowego, w sąsiedztwie dworca kolejowego. Z tego miejsca pasażerów zabierałby autobusy kursujące do Lublina.

Ankieta, którą przygotowali urzędnicy składa się z 23 pytań, zarówno jednokrotnego wyboru jak i wielokrotnego. Wśród pytań są m.in. te dotyczące godzin, w których powinno być więcej kursów autobusów, także nocnego – linia N2 z Lublina do Świdnika. W ankiecie są też pytania o cel podróży a także prośba o ocenę dostępności komunikacji miejskiej. Urzędnicy chcieliby także poznać „największe wady komunikacji miejskiej”. Przy tym pytaniu osoby biorące udział w konsultacjach mają do wyboru 18 odpowiedzi (są proszeni o zaznaczenie „trzech wad, które stanowią największe znaczenie”.

Konsultacje społeczne zaplanowano w dniach 20 grudnia – 10 stycznia. Ankieta będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Świdnik Portal Partycypacji Społecznej (https://konsultacje.e-swidnik.pl). Będzie też możliwość wypełniania ankiety w formie online w Urzędzie Miasta (ul. Wyspiańskiego 27, w godzinach pracy urzędu).

Wyniku ankiety zostaną przedstawione w ciągu 30 dni od daty zakończenia badania.