Świdnik stara się o środki na kolejne inwestycje drogowe

Urżędnicy liczą na pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki na budowę ul. Skośnej oraz przebudowę ul. Turystycznej, miałyby pochodzić z tego samego źródła, które finansuje budowę ul. Dywizjonu 303.

- W pierwszej kolejności realizujemy te najdroższe inwestycje, ponieważ wtedy możemy starać się o wyższe dofinansowanie na ich realizację - mówi burmistrz Marcin Dmowski.

Projekt budowy ul. Skośnej przewiduje m.in. nową nawierzchnię asfaltową o długości ponad 0,5 km, ciąg pieszo-rowerowy oraz oświetlenie uliczne. Jest to ważna inwestycja dla Strefy Aktywności Gospodarczej, gdyż ul. Skośna stanowiłaby alternatywny dojazd dla mieszkańców, co przyczyniłoby się do zmniejszenia ruchu na ul. Nadleśnej. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 4,5 mln zł, a jej realizacja planowana jest na lata 2025-2026.

Z kolei modernizacja ul. Turystycznej obejmuje wymianę nawierzchni, budowę chodnika, instalację oświetlenia, kanału technologicznego oraz wyznaczenie nowych miejsc postojowych. Wartość tej inwestycji to ponad 5,5 mln zł, a prace miałyby rozpocząć się w maju 2025 roku i zakończyć w lipcu 2026 roku.