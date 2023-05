Start basenów w Świdniku. Ale będzie drożej

Baseny zewnętrzne przy ul. Fabrycznej będą otwarte od 1 czerwca. Można będzie z nich korzystać codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 9-20. Już woda jest nalana, użytkowników jeszcze nie ma, błękitno-zielona tafla jest nieskazitelna.

- To już wiem gdzie całą rodziną spędzimy Dzień Dziecka.

– Moje dziewczynki już przebierają nóżkami.

- Nareszcie – komentują internauci wiadomość o otwarciu obiektu.

- Do dyspozycji dla naszych gości jak zwykle będzie: basen rekreacyjny ze zjeżdżalniami, masażerami, siatką wspinaczkową, basen pływacki oraz brodzik dla dzieci z wodnym placem zabaw. Serdecznie zapraszamy do korzystania również z części parkowej, w której znajduje się tężnia solankowa, ścianka boulderingowa czy park linowy, który w czerwcu będzie czynny w weekendy a od wakacji codziennie – mówi Agnieszka Nowak-Szpura, dyrektor Parku Avia.

Basen rekreacyjny ma powierzchnię 464 mkw. Drugi, nieco mniejszy do nauki pływania składa się z trzech torów i ma głębokość od 1,2 do 1,5 m. Tor basenowej zjeżdżalni ma 60 metrów.

Wcześniejsze nią zwykle rozpoczęcie sezonu to jedna nowość. Drugą jest cennik. Bilety całodniowe kosztują: 30 zł (normalny); 24 zł (ulgowy); 12 zł (dzieci od 3 do 10 lat). Bilety po godz. 16: 24 zł (normalny); 18 zł (ulgowy); 10 zł (dzieci od 3 do 10 lat). To o 6 zł więcej niż przed rokiem.

W zeszłym roku wprowadzono bilety Open, całodzienne bilety na wszystkie trzy strefy (baseny wewnętrzne, saunarium i baseny zewnętrzne). W tym roku kosztują one 80 zł (normalne) i 60 zł (ulgowe).

Równolegle z basenami zewnętrznymi czynne będą baseny wewnętrzne. Planowana przerwa na ich konserwację planowana jest na przełom lipca i sierpnia, dokładnej daty jeszcze nie ma.