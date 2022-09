Zajęcia dodatkowe w Świdniku. Rodzic płacił 300 zł miesięcznie. Teraz musi 900 zł

– Nowe zasady płatności za zajęcia mnie zszokowały – mówi ojciec trójki dzieci chodzących do świdnickiego MOK-u na kilka różnych zajęć. – Do wakacji miesięcznie kosztowało to ponad 300 złotych. Przy nowych zasadach rachunek urośnie 3-krotnie. Po prostu nie stać mnie na taki jednorazowy wydatek. Na razie jeszcze dzieciom tego nie mówię, ale jeżeli system nie zostanie zmieniony, to z niektórych zajęć będą musiały zrezygnować. I wybrać, na co chodzić, a co porzucić.

Mężczyzna przewiduje, że MOK na takiej polityce straci.

- Myślę, że wielu rodziców i ich dzieci zrezygnuje z części zajęć. Ośrodek dostanie mniej pieniędzy, jeżeli na wolne miejsca nie zgłoszą się nowe osoby – dodaje.

Zmiany w „Regulaminie funkcjonowania zespołów ruchu artystycznego w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku w sezonie artystycznym 2022/2023” potwierdza Katarzyna Lis, zastępca dyrektora miejskiej instytucji.

– Tylko za wrzesień jest pobierana opłata za jeden miesiąc. Później – kolejne trzy płatności (w I połowie: października 2022 r., stycznia 2023 r. i kwietnia 2023 r. - red.) są za okres 3 miesięcy – mówi Katarzyna Lis, która dodaje, że wyłączone z tego systemu są tylko najdroższe zajęcia.

Chodzi o pracownię ceramiki Anima Art, gdzie płatność dokonywana będzie w 10 ratach, do pierwszej połowy każdego miesiąca.

Jak tłumaczą władze ośrodka, zmiany mają związek z tym, że niektórzy rodzice formalnie nie rezygnowali z zajęć na które zapisali dzieci, co jest konieczne i przez nie wymagane. To powodowało, że przy zmniejszonej liczbie dzieci w grupie, nie można było dopisać na zajęcia nowych uczestników.

Nowy system płatności ma takim sytuacjom zapobiec.

MOK zastrzega jednak, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, mogą złożyć podanie do dyrektora z prośbą o możliwość płatności co miesiąc.

– Kilka takich próśb już do nas wpłynęło. Każda jest rozpatrywana przez dyrektora indywidualnie – zaznacza Katarzyna Lis. – W uzasadnionym przypadku jest zgoda na zmianę zasad płatności za zajęcia.

Od października br. mają wejść w życie 10 proc. zniżki dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora.

– Jesteśmy na etapie formalizowania umów – mówi Katarzyna Lis.

Zniżki będą dotyczyć zajęć, a także biletów do kina Lot.