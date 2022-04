Budowa S17 od Tomaszowa do granicy. Czy starczy pieniędzy na inwestycję?

Ten drogowy festiwal rozpoczął się w ubiegłym tygodniu. Wówczas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ujawniła, jakie oferty złożono w przetargu na projekt i budowę S17 od węzła Zamość Wschód od węzła Zamość Południe. Zadania gotowych jest się podjąć dziewięć firm i konsorcjów. Lecz tylko jedna firm mieści się w budżecie przewidzianym na inwestycję. GDDKiA chce wydać maksymalnie 450 mln zł, a tylko Budimex oferuje mniejszą kwotę – 440,6 mln zł.

Bo wojna

Czemu to postępowanie jest takie ważne? Bo to jedna z części przetargowego serialu dotyczącego trasy Zamość – Hrebenne o długości ok. 48,5 km. Są to także pierwsze znaczące postępowania, w których oferty firmy złożyły po wybuchu wojny w Ukrainie, a przez nią w górę poszły ceny materiałów budowlanych, paliwa czy stali. Pytanie brzmiało, czy składane oferty zmieszczą się w przewidzianym przez drogowców budżecie?

W przetargu numer 1 to się udało. Co do części S17 od Zamość Południe - Tomaszów Lubelski było także dziewięć ofert. – Nasz budżet na realizację tej inwestycji to 838,69 mln zł – podaje GDDKiA i wylicza, że trzy propozycje mieszczą się w tej kwocie. To oferty Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret - ok. 822,5 mln zł, firmy Budimex - ok. 830,1 mln zł oraz konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción - 830,6 mln zł. Pozostałe opiewają już na znacznie większe pieniądze. Najdroższa jest propozycja konsorcjum firm Unibep, Budrex oraz Value Engineering (partnerzy) - ok. 999,1 mln zł.

W poniedziałek GDDKiA przedstawiła dane dotyczące części Tomaszów Lubelski – Hrebenne. Tym razem o zamówienie walczy osiem firm i konsorcjów. W budżecie drogowców zapisano 664,8 mln zł i cztery mieszczą się w tej granicy To:

Budimex - ok. 598 3 mln zł,

Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret - ok. 603,3 mln zł

Konsorcjum firm Porr oraz Antex II - ok. 624,5 mln zł

Konsorcjum Mostostal Warszawa oraz Acciona Construcción (partner) - ok. 655,6 mln zł.

– W sumie na trzy ogłoszone przetargi wpłynęło 26 ofert. Nasz budżet na realizację trzech odcinków S17 to ok. 1,95 mld zł, a suma z trzech najtańszych ofert to ok. 1,86 mld zł. Oznacza to, że trzy najtańsze oferty (po jednej z każdego postępowania) stanowią ok. 95 proc. łącznego budżetu GDDKiA przeznaczonego na realizację trzech odcinków S17 – podsumowują drogowcy i oceniają, że to dobre informacje. – Dodatkowy czas, jaki zapewniliśmy wykonawcom na przygotowanie optymalnych ofert, nie został zmarnowany. Pracujemy dalej i realizujemy nasze plany zgodnie z założeniami – tłumaczą.

Jakie plany?

– W tym roku planujemy ogłosić przetargi na realizację trzech odcinków drogi ekspresowej S12 między Piaskami a Dorohuskiem o łącznej długości ok. 61 km. W planach jest także ogłoszenie przetargów na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków S17 między Piaskami a Zamościem (ok. 45 km) – komunikuje GDDKiA i wyjaśnia, że chodzi o odcinki: S12 od Piask do Dorohuska, S17 Piaski Wschód – Łopiennik oraz Krasnystaw Północ - Zamość Sitaniec.

– Trwają także prace przygotowawcze dla kolejnych dwóch odcinków trasy S17, dla których opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej: S17 Łopiennik - Krasnystaw, S17 Zamość Sitaniec - Zamość Wschód – uzupełniają drogowcy.