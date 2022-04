Budowa S17 od Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego. Są dobre wiadomości

Chodzi o S17 i trzy odcinki w okolicach Zamościa. W czwartek drogowcy poznali oferty złożone w postępowaniu na zaprojektowanie i wybudowanie pierwszego. W piątek GDDKiA powiadomiła o cenach zaproponowanych w przypadku części drugiej, a w poniedziałek poznamy propozycje firm co do ostatniej części.

Co do zadania numer 1 to tylko jedna z ofert zmieściła się w budżecie zakładanym przez drogowców. GDDKiA chce za powstanie ekspresówski od węzła Zamość Wschód do węzła Zamość południe zapłacić maksymalnie 450 mln zł. Na dziewięć ofert tylko przedstawiona przez Budimex mieści się w tej granicy. Firma za swoje usługi chce 440,6 mln zł.

Drugi odcinek to Zamość Południe - Tomaszów Lubelski. - Nasz budżet na realizację tej inwestycji to 838,69 mln zł – podaje GDDKiA i wylicza, że na dziewięć ofert trzy mieszczą się w tej kwocie.

Złożone oferty:

1. Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret - ok. 822,5 mln zł

2. Budimex - ok. 830,1 mln zł

3. konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider), Acciona Construcción (partner) - 830,6 mln zł

4. Stecol Corporation - ok. 868,5 mln zł

5. Mota-Engil Central Europe - ok. 940,7 mln zł

6. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor - ok. 955,9 mln zł

7. konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones (partner) - ok. 969,8 mln zł

8. konsorcjum firm NDI (lider), NDI Sopot, SP Sine Midas Stroy, SP Sine Midas Stroy Oddział w Polsce, Fabe Polska (partnerzy) - ok. 982,1 mln zł

9. konsorcjum firm Unibep (lider), Budrex, Value Engineering (partnerzy) - ok. 999,1 mln zł

Czemu ta sprawa jest tak ważna? Bo to jeden z przetargów drogowców, w którym oferty wpłynęły po wybuchu wojny w Ukrainie. Przez nią właśnie w górę poszły ceny materiałów budowlanych, stali czy paliwa. - Wyniki dzisiejszego otwarcia nadal mogą jednak wskazywać na powrót do podejścia prezentowanego przez branżę w latach 2018-2019 oraz na odzwierciedlenie obecnej sytuacji cenowej i materiałowej notowanej na rynku budowlanym – komentuje GDDKiA.

Dotychczas oferenci proponowali znacznie mniejsze, niż przewidywania drogowców, kwoty. Dochodziło nawet do tego, że firmy walczące o zamówienie chciało tylko połowę tego, co chciała wydać GDDKiA.

Zamość Południe - Tomaszów Lubelski

Odcinek będzie miał ok. 18,5 km i przebiegać ma wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17 po jej wschodniej stronie. Za węzłem Zamość Południe nowa trasa ominie las w Księżostanach, a następnie zbliży się do DK17. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, a także para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice. Za Tarnawatką trasa przebiegać będzie w korytarzu obecnej DK17 i zakończy się w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, gdzie połączy się obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego.