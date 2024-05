Dni Tomaszowa Lubelskiego 2024. Imprezy przez cały tydzień

Zacznie się w piątek od zlotu żarciowozów, które zaparkują na miejskim rynku. Sporo wydarzy się też w nadchodzący weekend i kolejne dni aż do pierwszej czerwcowej niedzieli, gdy na finał wystąpi z koncertem grupa Another Pink Floyd.

A co dokładnie wydarzy się w międzyczasie? Szczegóły programu poniżej.

DNI TOMASZOWA LUBELSKIEGO 2024

24 maja

• FoodTruck Żarciowozy (Rynek Miejski)



25 maja

• Partyzanci Lubelszczyzny (dwudniowy survival dla rodzica z dzieckiem na Siwej Dolinie,

zapisy i szczegóły w sekretariacie TDK, liczba miejsc ograniczona)

• Foodtruck Żarciowozy (Rynek Miejski)

• 10:00 Warsztaty tkackie w CAS

• 10:00 Gra Terenowa "Mój Tomaszów” (MBP)

• 10:30 Występ Kabaretu Aluzja (UTW) i zespołu muzycznego seniorów. (CAS)

• 10:00-14:00 Puchar Lubelszczyzny – Ogólnopolskie Zawody dla Dzieci

w jeździe szybkiej na wrotkach – tor 200 m RSS Arena Roztocze – Stadion Miejski



26 maja

• 16:00 Koncert Zespołu Folklorystycznego Roztocze z okazji Dnia Matki (Park Miejski)

• 14:00 "Popołudnie w Muzeum" wykład "Picasso – artysta totalny"

możliwość zwiedzania wystawy – wstęp wolny (Muzeum w Tomaszowie Lubelskim)



27 maja

• Otwarcie wystawy malarskiej Ryszarda Baraniaka na holu TDK „Tomaszowskie Krajobrazy”.



28 maja

• 10:30 „Lubię To Miasto” - Dzieci z Tomaszowa kolorują Rynek Miejski



29 maja

• 18:00 Dzień Działacza Kultury, Koncert Tomaszowskiej Orkiestry Dętej OSP (Podziękowanie za

działalność na rzecz Orkiestry i Miasta Kapelmistrzowi Majorowi Bogdanowi Pałczyńskiemu)

• 21:00 Fireshow (Rynek Miejski)



30 maja

• 19:00 Koncert Chwały z okazji Bożego Ciała w wykonaniu Krasnobrodzkiego Gospel (Park Miejski)



31 maja

• 15:00 Holi Festival, Święto Kolorów (Parking przy TDK)

• 18:30 „Muzyczna podróż w czasie” - koncert wokalistów CM Tryton w Parku Miejskim



01 czerwca

od 12:00 – Piknik rodzinny dla dzieci (Park Miejski)

12:00-15:00 – animacje dla dzieci

14:00 – malowanie na dużym formacie

- dmuchańce

- leżaki

- zabawy dla dzieci

- pokaz karate

- robienie bransoletek

- inne atrakcje

• III Grand Prix w Pływaniu z okazji Dnia Dziecka o Puchar Burmistrza Miasta Tomaszów

i Puchar Starosty Tomaszowa Lubelskiego (Kryta Pływalnia)



02 czerwca

• 10:00 - 14:00 Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w jeździe szybkiej na wrotkach

tor 200 m RSS Arena. Tomaszów Lubelski - stadion miejski

• 14:00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Pablo Picasso" – wstęp wolny

Muzeum w Tomaszowie Lubelskim

Finał Dni Tomaszowa

od 15:00 otwarcie stadionu

• 15:30 – Festiwal Baniek Mydlanych – Make Bubbles Not War (Zapraszamy dzieci do przyniesienia

własnych baniek i wysłania do nieba rekordowej liczby baniek uwiecznionych z drona)

• 16:30 Piana Party

• 17:30 Koncert zespołu Event Band, gościnnie Amelia Puchalska

• 19:00 Koncert zespołu MITRA

• 20:30 Koncert zespołu Another Pink Floyd