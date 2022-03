Według danych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej od godz. 8 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek najwięcej – 14 548 osób – skorzystało z przejścia w Hrebennem. Tam zanotowano także najdłuższy czas oczekiwania, bo po ukraińskiej stronie wynosił on 30 godzin.

11 294 osoby przekroczyły granicę w Dorohusku, gdzie jeszcze w weekend w kolejce aut trzeba było czekać prawie trzy doby, a od wczoraj odprawy prowadzone są na bieżąco.

Z przejścia w Dołhobyczowie skorzystało 10 813 podróżnych (czas oczekiwania wyniósł osiem godzin), a w Zosinie do Polski przedostało się 8 543 osoby (dwie godziny czekania).

Od czwartkowego poranka, kiedy rosyjskie wojska zaatakowały kraj naszych wschodnich sąsiadów, do Polski z Ukrainy w naszym województwie wjechało ponad 188 tys. ludzi. Największy ruch panuje od soboty, odkąd każdego dnia cztery lubelskie przejścia graniczne przekracza ponad 40 tys. osób.