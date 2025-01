Po zakupach na fitness. Nowoczesny klub Xtreme Fitness Gyms w Parku Handlowym Tomasovia

Dyrektor Parku Handlowego Tomasovia, Małgorzata Ziętal, nie kryje entuzjazmu. – Wprowadzając do naszej oferty Xtreme Fitness Gyms, otwieramy przed mieszkańcami Tomaszowa zupełnie nowe możliwości. Zależy nam, aby Park Handlowy Tomasovia był czymś więcej niż tylko miejscem zakupów – chcemy, by stał się przestrzenią, w której można rozwijać swoje pasje i dbać o zdrowie. Nowoczesna siłownia to krok w stronę tworzenia lepszej jakości życia dla lokalnej społeczności – podkreśla Ziętal.

Komfort i nowoczesność – klub na miarę europejskich standardów

Nowy klub Xtreme Fitness Gyms ma być nie tylko miejscem treningu, ale także przestrzenią, która inspiruje do zmiany nawyków i podejścia do zdrowia. Obiekt zostanie wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, który pozwoli na komfortowe ćwiczenia zarówno amatorom, jak i doświadczonym sportowcom. Klub będzie oferował strefy dedykowane różnym rodzajom aktywności: od wolnych ciężarów, przez siłową, aż po cardio. Dla miłośników treningów grupowych powstanie przestronna sala fitness, gdzie odbywać się będą zajęcia wzmacniające mięśnie, poprawiające kondycję kręgosłupa, a także taneczne czy siłowe.

Filip Puchalski, Commercial Director Xtreme Fitness Gyms, podkreśla unikalność projektu. – Naszą misją jest dostarczanie ludziom przestrzeni, w której mogą realizować swoje cele zdrowotne i sportowe na najwyższym poziomie. Tomaszów Lubelski to dynamiczne miasto, które zasługuje na klub fitness odpowiadający światowym standardom. W Xtreme Fitness Gyms nie tylko trenujemy, ale także motywujemy, inspirujemy i tworzymy społeczność ludzi, którzy chcą więcej od życia – mówi Puchalski.

Tomasovia zmienia oblicze – z myślą o mieszkańcach

Park Handlowy Tomasovia, mieszczący się przy ulicy Lwowskiej, od lat udowadnia, że rozwój jest jego priorytetem. Modernizacja obiektu, jak również wprowadzanie nowych, interesujących najemców, ma na celu zapewnienie mieszkańcom Tomaszowa szerokiego wachlarza usług. Niedawno zakończony remont sklepu Lidl zyskał uznanie klientów, a wprowadzenie Xtreme Fitness Gyms to kolejny krok w budowaniu kompleksowej oferty.

– Śledzimy trendy i analizujemy potrzeby naszych klientów, aby oferować im to, co najlepsze. Xtreme Fitness Gyms doskonale wpisuje się w naszą wizję – to nowoczesny klub, który nie tylko odpowiada na potrzeby mieszkańców, ale także podnosi prestiż Parku Handlowego Tomasovia – dodaje Ziętal.

Filip Puchalski wtóruje tym słowom: – Jesteśmy przekonani, że nasza obecność w Tomaszowie Lubelskim nie tylko zmotywuje mieszkańców do aktywności, ale także pokaże, że fitness to coś więcej niż trening – to styl życia, który zmienia perspektywę na zdrowie i samopoczucie”.

Huczne otwarcie i pierwsze treningi

Z okazji otwarcia klubu planowane jest wydarzenie inauguracyjne, które ma przyciągnąć uwagę mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego i okolic. Choć szczegóły są jeszcze opracowywane, już teraz wiadomo, że będzie to doskonała okazja, by zapoznać się z ofertą klubu, wziąć udział w pokazowych treningach i porozmawiać z trenerami. Organizatorzy zapowiadają również specjalne promocje i atrakcje dla pierwszych klientów.

Nowoczesny klub fitness w Parku Handlowym Tomasovia to inwestycja, która zmienia sposób, w jaki Tomaszów Lubelski podchodzi do aktywności fizycznej. To przestrzeń, która inspiruje, motywuje i daje narzędzia do osiągania celów. Wiosna 2024 roku zapowiada się jako początek nowej ery dla lokalnej społeczności – ery zdrowia, aktywności i nowych możliwości. Czy mieszkańcy Tomaszowa są gotowi na tę zmianę? Wszystko wskazuje na to, że tak!