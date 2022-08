Śmiertelna katastrofa w ruchu lądowym. Kierowca autobusu trafił za kratki

Na ciele ślady psich kłów. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 67-latka z gminy Jeziorzany

To nie psy przyczyniły się do śmierci 67-latka z gminy Jeziorzany, którego ciało znaleziono w czwartek wieczorem w polu w miejscowości Krępa. Pierwotnie policjanci i śledczy łączyli to zdarzenie ze śmiertelnym pogryzieniem przez dwa owczarki belgijskie innego mężczyzny, do którego doszło kilka dni wcześniej w pobliskim Skarbicieszu