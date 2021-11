To się nazywa zmiana. Dom handlowy w Tomaszowie Lubelskim bez pastelozy

Niemal rok temu pisaliśmy o inwestycji, do której szykowała się PSS Społem. Spółdzielnia zapowiadała, że Spółdzielczy Dom Handlowy zmieni wygląd. To jedna z bardziej charakterystycznych budowli, pamiętająca czasy PRL-u, w której kilka pokoleń mieszkańców Tomaszowa i okolicznych miejscowości robiło zakupy. Z czasem budynek podupadał a w ostatnich latach zniknął pod reklamami, które zasłoniły fasadę.

Zapowiadany remont właśnie dobiega końca. Po zdjęciu rusztowań widać jak duża zmiana tu zaszła. Kiedy na portalu społecznościowym w grupie „Tomaszów Lubelski i okolice” zamieszczono zdjęcia ponad dwieście osób skomentowało post. Reakcje były skrajne. Od przecierania oczu ze zdumienia i dopytywania czy to faktycznie Tomaszów Lubelski przez analizowanie zmian na fasadzie, która z układu poziomego zmieniła się na pionową, po żarty i krytykę. Internauci wytykają, że teraz dom handlowy nie pasuje do kamieniczek na Rynku, przypomina im: gmach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, siedzibę urzędu albo centra handlowe w latach 80. na Zachodzie. Narzekają, że z kolorem nie wypał, ale i tak jest lepiej niż było!

To dopiero początek

- Zmiany, które już widać w wyglądzie budynku to efekt termomodernizacji jaką przeprowadzamy. Oprócz ocieplenia i odnowienia elewacji, w ramach projektu przewidziana jest wymiana grzejników i całej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej. Wszystko będzie gotowe do końca roku. Drugi etap zmian o których myślimy, to remont I i II piętra, które w tym momencie stoją puste. Planujemy, że po zakończeniu prac będą tam nasze powierzchnie handlowe i miejsca pod wynajem – mówi Andrzej Szwugier, prezes PSS Społem w Tomaszowie Lubelskim.

Jak wylicza inwestor koszt termomodernizacji to około półtora miliona złotych z czego około pół miliona to dotacja z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

W aptece chwalą

Jednym z najemców, którzy działają na parterze domu towarowego jest apteka. Pracownice, który szacują, że kupowało się tu leki w czasach gdy one były dziećmi, chwalą zmiany. Dzięki temu, że klienci zwyczajowo do nich przychodzą, fakt zasłonięcia witryn przez czas trwania remontu nie był uciążliwy ale zaobserwowały, że kupujących było wtedy mniej. Teraz przychodzą bez przeszkód i oceniają pozytywnie nową fasadę.

Prezes PSS Społem zapewnia, że reklamowe banery, które budziły kontrowersje nie wrócą na elewację.

– Zarabialiśmy na tych reklamach ale jedynym elementem, który pojawi się na fasadzie będzie neon na dachu. Ma informować, że to nieruchomość Społem. Rozmawiamy z firmami, które robią neony – zapowiada Andrzej Szwugier.

Już w zeszłym roku spółdzielnia, która jest właścicielem obiektu zapowiadała, że chce zamontować na dachu panele fotowoltaiczne, by jeszcze obniżyć koszt utrzymania domu handlowego. Wiadomo, że pomysł będzie realizowany ale bliżej 2023 roku.