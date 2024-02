Jak nie paść ofiarą oszustwa internetowego?

Pomimo wielu ostrzeżeń ze strony policji, historii o osobach oszukanych na duże sumy pieniędzy nie brakuje. Coraz częściej okazuje się, że także ludzie młodzi wierzą oszustom i oddają im swoje oszczędności. Oszuści wykorzystują także dostęp do sztucznej inteligencji, aby uwiarygodnić swoje przestępcze zamiary. W słuchawce możemy usłyszeć głos popularnych osób, a na naszego maila mogą wpływać wiadomości wyglądające całkiem realistycznie.

— Nie słabną oszustwa na tak zwanego bankowca, czyli wydaje nam się, że dzwoni nasz bankowiec, osoba z naszego oddziału, czy też z naszego banku i twierdzi, że nasze pieniądze są zagrożone i musimy je przelać na bezpieczne albo techniczne konto, bo to różnie jest nazywane. Tutaj też osoby łapią się na to, przelewają te pieniądze, które mają na konta albo instalują aplikacje, za pomocą których oni mają zdalny dostęp do naszego komputera czy telefonu — mówi nadkomisarz Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

— Myślę, że tu też potrzebny jest tak zwany zdrowy rozsądek. Jeżeli ktoś nam mówi, podając się za pracownika banku, że nasze pieniądze, na naszym koncie są zagrożone, to musi być to fikcja. Pamiętajmy, gdyby nawet bank stracił jakoś pieniądze, bo ktoś by się tam włamał i je wyniósł, to wówczas my nie tracimy tych pieniędzy, bo są one ubezpieczone i bank musi nam je zwrócić. To bank jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych pieniędzy — dodaje Fijołek.

Więcej o tym, jak wyglądają takie przestępstwa oraz jak się przed nimi bronić w materiale wideo.