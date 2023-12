Burmistrz będzie Świętym Mikołajem

Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy ogłosił świąteczny konkurs dla najmłodszych mieszkańców miasta.

– Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku. Chcemy, aby były one jeszcze bardziej magiczne, zwłaszcza dla naszych najmłodszych mieszkańców. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkie dzieci do udziału w Konkursie Świątecznym na najciekawszy list do Świętego Mikołaja – mówi Wiesław Muszyński.

Jak zapowiada, zwycięży najpiękniejszy, najbardziej poruszający i wzruszający list. Burmistrz sam wybierze zwycięzcę, ufunduje nagrodę oraz przekaże je laureatowi.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w zabawie?

Do 11 grudnia najmłodsi mieszkańcy Włodawy muszą własnoręcznie napisać list, spakować go oraz dostarczyć do specjalnie przygotowanej skrzynko pocztowej dostępnej przy punkcie podawczym Urzędu Miejskiego we Włodawie (al. J. Piłsudskiego 41, hol na parterze).