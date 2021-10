Nie potrafił się opanować. Miłosna furia doprowadziła go za kratki

W niedzielę w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w miejscowości Sosonowica na terenie jednej z posesji znajduje się agresywny mężczyzna. Miał niszczyć należące do zgłaszającego samochody.

Jak ustalili policjanci, młody mężczyzna poprosił właściciela posesji o pomoc w dotarciu do domu, ponieważ pokłócił się z dziewczyną. Co więcej był przemarznięty po rzekomym przepłynięciu kanału Wieprz-Krzna i za wszelką cenę chciał się ogrzać w domu lub samochodzie. Mężczyzna odmówił wpuszczenia go do swojego domu, co spotkało się z negatywną reakcją nieznajomego.

– Po chwili wpadł w złość i zaczął demolować znajdującego się w pobliżu citroena berlingo wyrywając w nim klamkę, rysując powłokę lakierniczą oraz uszkadzając lewe przednie drzwi i zderzak – relacjonuje starszy sierżant Ewelina Semeniuk z policji we Włodawie.

Jakby tego było mało, wandal w akcie desperacji uszkodził również mitsubishi. Oprócz rys na masce, wyrwał prawe lusterko i pokiereszował tylne drzwi od strony pasażera. Następnie rzucił się do ucieczki, po drodze gubiąc buta. Policjanci szybko go odnaleźli. 30-letni mieszkaniec powiatu włodawskiego schował się przed policjantami w garażu na sąsiadującej posesji.

Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia i osadzony w policyjnej celi. We wtorek usłyszał zarzut do którego przyznał się częściowo. Swoje zachowanie tłumaczył „niepamięcią”.

Straty, jakie wyrządził 30-latek oszacowano na 10 tysięcy złotych. Sprawa będzie miała finał w sądzie.