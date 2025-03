Włodawskie (W)schody ponownie rozbłysły

– Powiat włodawski ma w sobie coś unikalnego – to miejsce, w którym historia łączy się z nowoczesnością, a niezwykła natura przyciąga nie tylko turystów, ale i ludzi pełnych pomysłów i pasji. To właśnie ich zaangażowanie pozwala na organizację tak inspirujących wydarzeń, które nie tylko doceniają osiągnięcia, ale także budują wspólnotę opartą na współpracy i wzajemnym wsparciu – mówi Mariusz Zańko, starosta włodawski

Honorowy Tytuł Wschody Powiatu Włodawskiego 2024 w kategorii osoba otrzymała Elżbieta Marczuk, wybitna pediatra i neonatolog, której wieloletnia praca i oddanie pacjentom stały się inspiracją dla wielu pokoleń lekarzy.

W kategorii firma uhonorowana została PPHU Gramar sp. z o.o., rodzinna firma specjalizująca się w uboju trzody chlewnej i bydła, rozbiorze mięsa oraz produkcji wędlin i wyrobów garmażeryjnych.

Wśród instytucji zaszczytny tytuł zdobyła 19. Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej, której działalność na rzecz bezpieczeństwa i społeczności lokalnej zasługuje na najwyższe uznanie.

– Tegoroczna gala to dowód na to, że razem możemy osiągnąć wiele, gdy łączymy siły w działaniu na rzecz naszego regionu. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia – organizatorom, kapitule, partnerom oraz wszystkim uczestnikom. Szczególne podziękowania kieruję do nominowanych i nagrodzonych, bo to właśnie ich codzienna praca i pasja są siłą napędową naszego powiatu – dodał starosta. – Tegoroczna edycja (W)SCHODÓW pokazała także nową jakość – nie tylko pod względem organizacyjnym, ale również dzięki zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorców, którzy w całości sfinansowali wydarzenie. To wyraźny sygnał, że nasz region to nie tylko piękna historia i wyjątkowe walory przyrodnicze, ale także dynamicznie rozwijająca się przestrzeń biznesowa.

W kategorii osoba doceniono także Wojciecha Mycia – międzynarodowego sędziego piłkarskiego oraz Michała Mitruta – komentatora sportowego, których profesjonalizm i pasja przyczyniają się do popularyzacji sportu na najwyższym poziomie. Wyróżnienia w kategorii firma otrzymali FTU Transmar Stanisław Marciniec oraz NoTiller Paweł Pietrzak, przedsiębiorstwa, które poprzez innowacyjne podejście i dynamiczny rozwój wzmacniają lokalną gospodarkę. W kategorii instytucja wyróżniono Stowarzyszenie Renovabis oraz DPS Senior w Różance, organizacje, które swoją działalnością wspierają osoby potrzebujące i aktywnie angażują się w życie społeczne powiatu.