Zuchwała kradzież gofra w Okunince. Policja odzyskała łup, ale bez bitej śmietany

Nie był to zwykły smakołyk, który sprzedawany jest w turystycznych miejscowościach. Ten z Okuninki był wielkim gofrem dekoracyjnym – reklamą.

- W sobotę przed godziną 19 z terenu lokalu gastronomicznego w Okunince nieznani sprawcy ukradli element dekoracyjny w postaci ogromnego gofra. O kradzieży powiadomiono włodawskich policjantów. Straty wyceniono na 3 tysiące złotych – podaje policja.

Sprawców nagrały kamery i dzięki temu udało się ich namierzyć. Dekorację też udało się odzyskać. Była schowana za wynajmowanym przez sprawców domkiem letniskowym. - Niestety znikła z niego bita śmietana i owoce, a pojawiły się na nim dziury – ubolewają policjanci.

Zatrzymani sprawcy to dwaj 24-letni mieszkańcy województwa mazowieckiego. Na około godzinę przed kradzieżą przyjechali do Okuninki. - Twierdzą, że z powodu ilości spożytego alkoholu nic nie pamiętają z poprzedniego wieczoru, zaś zniszczenia gofra zapewne powstały, gdy go upuścili niosąc do domku – dodaje policja i uzupełnia, że na poczet grożących im kar zabezpieczono 2 tysiące złotych. Mężczyznom grozi do 5 lat pozbawienia wolności.