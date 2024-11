33. Finał WOŚP. Już szukają wolontariuszy

Na czele zamojskiego sztabu stanęła Magdalena Cieplechowicz-Buczak. Wie, jak poprowadzić akcję, bo wiele razy koordynowała pracę wolontariuszy WOŚP w Zamościu. Tym razem zarządzać całością nie będzie z MDK, ale z Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta Zamość przy ul. Hugona Kołłątaja 1, bo tutaj jest oficjalna siedziba sztabu.

We wtorek ogłoszono już, że rusza rejestracja wolontariuszy. Chętni do kwestowania w niedzielę 26 stycznia 2025 mogą osobiście zgłaszać do MDK na ul. Kamiennej 20 w Zamościu do 6 grudnia. Należy wóczas wziąć ze sobą wypełnioną ankietę (do pobrania TUTAJ) i zdjęcie, które znajdzie się później na identyfikatorze. Fotografia ma mieć minimum 600x800 pikseli i być zapisana w formacie jpg.

Co istotne, o przyjęciu wolontariusza decyduje kolejność zgłoszeń. Sztabowcy są gotowi odpowiadać na wszelkie pytania. Można do nich telefonować na nr: 604 771 625 lub 84 638 44 46 (w godz. 8–16) albo pisać na adres: sztabzamosc@gmail.com.

Dodajmy, że podczas 33. Finału WOŚP pieniadze zbierane będą dla onkologii i hematologii dziecięcej. Motto zbiórki tym razem brzmi: „bezpieczeństwo i zdrowie dzieci”.